Jorge Martín gana en Portimao y es nuevo líder de la clasificación

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) ha logrado su primera victoria de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Portugal de MotoGP en el circuito de Portimao y es el nuevo líder de la clasificación provisional del mundial.

Martín dominó de la primera a la última vuelta y estuvo acompañado en el podio por el italiano Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP24) y el español Pedro Acosta (Gas Gas RC 16), único debutante de la categoría de MotoGP, que logró su primer podio, el tercero más joven, tras el estadounidense Randy Mamola y el argentino Eduardo Salatino.

El español Jorge Martín cumplió su objetivo y superó a los italianos Enea Bastianini y 'Pecco' Bagnaia en la salida, con Maverick Viñales, el vencedor de la carrera sprint, muy atento a sus rivales y pegado a ellos, y en la que Marc Márquez ganó tres posiciones ya en las curvas iniciales.

Martín intentó jugar su baza al salir por delante para imponer un fuerte ritmo al que respondieron casi de inmediato tanto Viñales como Bastianini y Bagnaia, que se colocaron tras él, aunque no pudieron evitar que en el giro inicial ya contase con medio segundo de ventaja.

El español Alex Márquez se fue por los suelos en la curva cinco de la segunda vuelta, aunque sin soltar la moto consiguió regresar a la carrera en las últimas posiciones, si bien a siete del final acabó tomando el camino de la calle de talleres sin poder concluir la prueba.

A las caídas iniciales de Alex Márquez y el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24), se unió poco después la del español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), que no pudo continuar. Sin poder consolidar su escapada, Jorge Martín aguantó el tipo en cabeza de carrera, pero sin lograr despegarse de sus perseguidores, que parecían tomárselo con algo de calma para conservar los neumáticos hasta el tramo final de la carrera.

Esa tranquilidad en cabeza de carrera no se dio en el resto de posiciones, en donde Binder y Acosta aprovecharon un error de Miller para superarlo en la quinta de las 25 de carrera. Sabedor por los avisos desde la calle de talleres, de que no había logrado abrir hueco, Jorge Martín se puso en modo más conservador, con Maverick Viñales pegado a él y Bastianini y Bagnaia un poco más atrás.

