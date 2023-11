John Obi Mikel relata la dura realidad de muchos futbolistas africanos con sus sueldos: "La familia"

Cada región del mundo tiene sus particularidades, y África no es diferente. Sorprende escuchar el testimonio de John Obi Mikel, una de las estrellas del fútbol africano de los últimos años, ya retirado, y que dio visibilidad a uno de los problemas que tienen muchos futbolistas como él, al tiempo que advierte de lo que les espera a algunos de los jóvenes talentos que comienzan a brillar a ojos del resto del mundo.

Obi Mikel nació en Nigeria, pero él cuenta que esta particular circunstancia afecta a quienes vienen del continente africano: "Cuando vienes de África, cuando ganas dinero, no es tu dinero: tienes un montón de familiares, primos o lo que sea", comentó en el podcast semanal 'Vibe with Five', de Río Ferdinand.

"Tus hermanas se van y se casan con algún hombre que solo quiere casarse con un miembro de la familia de John Obi Mikel porque así piensa que su vida ya está arreglada. Empiezas a cuidar de este tipo y le envías dinero a tu hermana, pero el dinero va para él y él hace lo que sea que quiera hacer con ello. Esto es lo que nadie sabe: tu dinero no es tu dinero", comentó.

Los salarios para los jugadores africanos

Obi Mikel explicó que, cuando un africano cobra un sueldo, lo primero que piensa es en reservar la parte que le va a enviar a cada familiar suyo, y se produce un inconveniente: "Antes de que te des cuenta, te quedarás con menos dinero de lo que les das a ellos".

El problema es el arraigo de esta 'tradición familiar': "Así es la cultura. Esperan que lo hagas. Para ellos (la familia), les debes una".

Para muchos, es un tabú del que no se habla demasiado. Por ese motivo, el ex futbolista cree que su historia tiene que ser contada: "A muchos jóvenes jugadores africanos que están surgiendo ahora es necesario que se lo cuentes porque pasarán por situaciones similares, y necesitarán saber cómo lidiar con ello".





Negarse con la tradición: estas son las consecuencias

Hubo un momento en que Obi Mikel se negó a seguir con esa tradición con tanto arraigo cultural en África. Su decisión, lógicamente, tuvo consecuencias negativas para él, pero ya estaba harto.

John Obi Mikel, durante un partido de Leyendas disputado en 2023. CORDONPRESS





"A veces hay que decir 'ya basta, no me importa'. Y a mí ese momento llegó hace unos cinco años. Dije: 'nunca más'. Y te conviertes en el malo. Tu familia deja de contestar tus llamadas... Están acostumbrados a llamarte pero no para ver qué tal estás sino para preguntarte "¿qué me das?"

El nigeriano sentía que "todo lo que haces es seguir dando y ellos se acomodan y esperan que lo hagas durante toda tu vida". Pero quien decide ir a contracorriente sabe lo que le espera: "Amenazas de hablar con la prensa. Te sientes amenazado por tu propia sangre", concluyó.