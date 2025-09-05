COPE
Francia, Italia y Croacia empiezan con buen pie su camino al Mundial

La selección francesa sumó sus tres primeros puntos tras ganar a Ucrania con los goles de Olise y Mbappé.

Agencia EFE

1 min lectura

ucrania 0 - 2 francia

Francia superó este viernes a domicilio a Ucrania (0-2), en un partido clasificatorio para el Mundial de 2026 sentenciado por Kylian Mbappé en el 82, gol con el que se igualó a Thierry Henry como segundo anotador de la historia de la selección francesa (51).

En la que era, a priori su salida más complicada en el grupo D, donde también están Azerbaiyán e Islandia, los franceses dominaron con nitidez la primera parte, en la que se adelantaron en el 10 gracias a Michael Olise.

islas feroe 0 - 1 croacia

Croacia logró un triunfo poco convincente ante la frágil Islas Feroe (0-1) gracias al acierto de su delantero Andrej Kramaric y con Luka Modric en un partido más, aunque saltó en la segunda parte para disputar la última media hora.

El capitán croata, exjugador del Real Madrid y ahora en el Milan, alcanzó los 189 partidos internacionales. Suplente de inicio, saltó al campo en el minuto 65 en lugar de Martin Baturina. El martes cumplirá 40 años.

italia 5 - 0 estonia

 La aventura de Gennaro Gattuso al frente de la selección italiana comenzó por todo lo alto, con una goleada ante Estonia (5-0) cosechada en la segunda mitad que, además de recomponer la confianza de la 'Azzurra' para la clasificación al Mundial 2026, devolvió la ilusión a todo un país que no acude a la gran cita desde 2014.

No tenía otra opción Italia. No tenía mucho margen de maniobra Gattuso, incluso siendo su primer partido. Ganar era obligatorio para evitar el desastre y lo hizo sin paliativos. Ante un rival claramente inferior, pero en un momento delicadísimo de la historia de la 'Nazionale'

