El Mirandés asalta el Carlos Belmonte y golea al Albacete

Goleada del Mirandés ante un inoperante Albacete por 1-4 en un duelo en el que el marcador castigó la falta de remate del Albacete y premió la efectividad del Mirandés.

La escuadra manchega buscaba su primer triunfo de la temporada y ratificar con tres puntos las buenas sensaciones que había experimentado en el arranque liguero, frente a un Mirandés que arribaba al Carlos Belmonte después de conseguir una victoria balsámica en Granada.

Tardó muy poco en adelantarse el conjunto visitante. Tras varios avisos, Bauzá se orientó en la frontal del área blanca y soltó un zurdazo que tocó Mariño. Sin embargo, no pudo evitar que el balón entrase cuando habían transcurrido seis minutos de juego.

Puertas, en el minuto 24, estuvo cerca de equilibrar el marcador en un centro de Morci, pasado, al segundo palo, al que llegó tarde el exfutbolista del Eibar.

La posesión y el dominio de las áreas eran del conjunto local, aunque le faltaba profundidad en sus continuos ataques, pese a lo que eran muy aplaudidos los futbolistas blancos por sus aficionados.

El Mirandés contragolpeaba con fluidez y llegaba con jugadores verticales como Varela, que mandó un balón por encima del larguero, jugada a las que sumó varias llegadas con peligro de Carlos Fernández.

En el segundo acto, salió mejor el equipo albacetense, pero volvió a sufrir en dos contraataques del cuadro babazorro. Primero Carlos Fernández, en el minuto 60, y más tarde Petit (min.67), tras un contragolpe, lograron dos tantos más que pusieron el 0-3 en el marcador.

Escriche, tras una mala cesión de Juan Gutiérrez a Juanpa, marcó a puerta vacía, cuatro minutos después, depositando algo de esperanza al Albacete para afrontar la recta final.

Jon García, tras una acción revisada por el colegiado Alejandro Ojaos, a instancias del VAR, acabó expulsado en el minuto 83 y ello sepultó las esperanzas de la hinchada manchega.

A pesar de ello, el plantel albacetense encerró al cuadro rojillo en los últimos minutos, aunque de manera infructuosa y, en el minuto 95, Pablo López marcó el 1-4 tras un trallazo desde la frontal.

El Albacete sigue sin vencer en liga tras cuatro jornadas, mientras el Mirandés encadena dos victorias consecutivas fuera de casa.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - Albacete: Mariño, Gámez (Jota, min.83), Jon García, Javi Moreno (Ale Meléndez, min.46) Jogo (Escriche, min.63), Agus Medina, Riki, Javi Villar, Morci, Puertas (Lazo, min.83) y Valverde (Jefté, min.63).

4 - Mirandés: Juanpa, Novoa (Martín Pascual, min.75), Juan Gutiérrez, Postigo, Córdoba, Medrano, Varela (Tamarit, min.83), Bauzá (Pablo López, min.83), Thiago, Álex Cardero (Aarón, min.66) y Carlos Fernández (Petit, min.66).

Goles: 0-1: Bauzá (min.6) 0-2: Carlos Fernández (min.60) 0-3: Petit (min.67) 1-3: Escriche (min.71) 1-4: Pablo López (min.95).

Árbitro: Alejandro Ojaos (Comité Murciano). Mostró cartulinas amarillas a los locales Escriche y a los visitantes Bauzá. Expulsó con roja directa a Jon García en el minuto 80.

Incidencias: encuentro correspondiente a la cuarta jornada de liga en Segunda división disputado en el estadio Carlos Belmonte con la presencia de 11.253 espectadores.