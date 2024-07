Jesús Navas se rinde ante Álvaro Morata: "Le tenemos un cariño especial"

Jesús Navas, defensa de España, aseguró este sábado en rueda de prensa, en la víspera de enfrentarse a Inglaterra en la final de la Eurocopa de fútbol, que todavía, con 38 años, se "emociona" con todo lo que hace con la selección y con el fútbol y declaró que espera ganar al conjunto británico para lograr "algo increíble" después de tantos años como profesional.

Navas, el jugador más veterano de la selección española y único superviviente de la 'generación de oro' que ganó el Mundial de Sudáfrica 2010, también cuenta en sus vitrinas con otra Eurocopa, la de 2012, y con una Liga de Naciones, que conquistó en 2023. Ahora, quiere cerrar su carrera con España de la mejor manera posible y Álvaro Morata, capitán de España, cedió la última rueda de prensa a su compañero para despedirse.

"Siempre tiene gestos muy buenos con nosotros (Morata). Le tenemos un cariño especial. Me dijo que era un momento para que yo hablara después de todas las finales a las que he llegado. Por ser mi último partido, me dio esa oportunidad. Sería algo increíble ganar. Después de tantos años, seguir aquí en la selección después de tanto tiempo y saber que hemos hecho las cosas bien y con mucha humildad, me satisface. Me alegraré mucho por todo el grupo", dijo.

"Esto es muy especial, es único. Estar aquí es muy difícil y estamos aquí otra vez. Poder conseguir la Eurocopa para todo el país sería grandioso y ojalá podamos celebrarlo todos juntos. Me emociona todo de lo que hago con la selección y el fútbol. Mañana si ganamos sería una alegría inmensa para todos", comentó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Navas destacó que a sus compañeros les dirá antes de que salgan al terreno de juego que salgan "a por todas y con la máxima ilusión" y que sean conscientes de todo lo que se juegan y de la "importancia" del partido para el país. "Conseguir esta Eurocopa, después de todos estos años, desde 2012, sería único. También por el mister, que está haciendo un gran trabajo, me alegraría mucho", manifestó.

También confirmó su idea de seguir jugando en el Sevilla hasta diciembre para después retirarse y confirmó que después de la gran Eurocopa de España no ha meditado cambiar de opinión y alargar más su carrera. "Está decidido ya. Lo dije en su momento, que quería estar en ese momento de transición, ayudar al grupo y al equipo, ayudar al Sevilla. Es el momento de estar con ellos y ayudarles estos meses".

Sobre Inglaterra, dijo que es una selección de futbolistas "muy buenos" y confirmó que el partido será "muy difícil", aunque confirmó que España está "con mucha ilusión" después del gran torneo que ha completado en el último mes.

Preguntado por Yamine Lamal, aseguró que está haciendo "un campeonato increíble a un nivel altísimo" y destacó que tiene "una humildad espectacular" por lo que "será grandísimo" en el futuro.

Y también se refirió a los dolores de cadera con los que juega desde "hace cinco años" y explicó que esas dolencias no le impiden estar en un terreno de juego porque tiene "muchas ganas de disfrutar" de España, de Sevilla y del fútbol. "Me puede aunque luego me duela todo. Estoy muy agradecido a mi familia, mujer e hijos por todo lo que me han dado".

Por último, comparó a la anterior 'generación de oro' de la que él formó parte con la actual: "Ojalá se repita la victoria. Sobre todo la unión. Aquellos años eramos una piña dentro y fuera del campo. Eso se nota cuando jugamos. Aquí es igual. Nos llevamos bien todos y nos alegramos todos de lo que está pasando. Ojalá lo consigamos para el país y nos llevemos una alegría todos", finalizó.