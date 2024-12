Jesé: "Había mucha gente que se metía mucha mierda para rendir"

El exjugador de equipos como Real Madrid, Las Palmas o PSG, Jesé Rodríguez, se ha pasado por el programa Batmowli, con el youtuber Mowlihawk, donde ha hablado de diferentes temas, desde su comienzo en el Real Madrid, su experiencia en el PSG, o cómo fue su relación con entrenadores como José Mourinho.

"Pasé solo dos años en el Castilla. Debuté con 16, termino esa temporada, empecé la siguiente, en 2ºB, subimos a Segunda, Y al año siguiente estaba en el primer equipo. En Segunda superé el récord de goles de Butragueño. Había anotado 21 goles y yo marqué 22", apuntó el jugador canario.

Al seguir recordando sus orígenes, Jesé desvela que estando en Las Palmas, justo al año después, recibía llamadas de Aitor Karanka, que era el segundo entrenador de José Mourinho: para decirme que si estaba preparado para ir a la pretemporada. Acababa de llegar Mourinho y Karanka le dijo: "A este hay que llevarle".

Jesé cuenta así su relación con Mourinho: "Es un pedazo de entrenador. Listo y estratega. Se nota que tiene mucha calle. Pero con algunos jugadores chocaba porque tenía mucho carácter. Yo tuve un par de episodios de discusión, pero en plan jugador-entrenador, sin faltar el respeto, pero era un tío que le gustaba encararse. Le ponía la polémica, pero es buen tío. Me ayudó a mejorar mucho".

Por otro lado, el que fuera llamada como ‘El Bichito’, también se remonta a la época de Ancelotti cuando el italiano sentó a Bale para que jugara él: "Yo tuve la sensación de decir "voy a jugar yo y este no va a jugar" antes de la lesión. Yo jugaba y Bale no jugaba. Costó 120 millones de euros y yo salí gratis. Él hablaba muy poco y en inglés. Ancelotti tuvo los huevos de sentarlo en el banquillo y ponerme. Otro entrenador a lo mejor no lo hace”.

Sobre esa comparación con Cristiano Ronaldo, Jesé considera que la prensa infló un poco el globo aunque lo veía como un referente: "Es verdad que Cristiano Ronaldo y yo teníamos aspectos parecidos, pero la prensa lo inflaba mucho. Para mí era como un espejo, y lo tenía en casa. Quería ganar lo que él ya había ganado. Imponía mucho por su seriedad y profesionalidad. Alguna vez nos decía vamos a cenar con Ramos. Lo conocí cuando aún era juvenil, dándose un baño de agua fría. Cuando yo subí al primer equipo se acordó de eso”.

Durante esa entrevista, Jesé dejó una frase que no dejará indiferente para nadie a raíz de lo que hacían los jugadores: "Había mucha gente que se metía mucha mierda para rendir. Eso antes no estaba tan controlado como ahora. No estoy criticando ni juzgando a nadie, pero era así. Lo que pasa es que a lo mejor públicamente no salió".

SU PASO POR EL PSG

Tras su paso por el Real Madrid, Jesé estuvo en el PSG y explica así cómo fue su paso por el equipo galo: "Si hubiese querido me hubiera quedado en el Madrid, pero apareció la opción del PSG. Como no estaba teniendo muchos minutos pensé en irme a París porque iba a jugar y tener minutos. Encima estaba Emery de entrenador, que fue el que me llamó. El Madrid hizo muchos fichajes y quería ir a la Eurocopa con la Selección, porque ya estuve a punto de ir al Mundial de Brasil. Del Bosque me iba a llevar, pero me lesioné. Además, me mejoraban el contrato y pagaban mucho más. Y mira que en el Madrid, que cobrábamos cada seis meses, pagaban muy bien. Cobraba algo menos de cinco millones de euros brutos. La primera vez que vi un millón en la cuenta dije: "Agüita, ¿esto por meter goles?".

Sin embargo, no acabó bien su etapa en el PSG: "En el PSG debuté dando el pase de gol de la victoria en el primer partido pero luego estuve dos meses KO por una apendicitis y en invierno me dijeron que me tenía que ir. Le dije a Emery que me sentía engañado".

En el PSG coincidió con Kylian Mbappé, y el canario confesó que le dijo que si quería ganar el Balón de Oro tenía que ir al Real Madrid.