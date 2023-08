La madrileña atendió a la enviada especial de Deportes COPE, Andrea Peláez, y se mostró feliz de haberse proclamado campeona del mundo. La máxima goleadora de la historia de la Selección estaba eufórica y recordaba su nueva condición de campeona: "Soy campeona del mundo, tengo una estrella en el pecho".

A la pregunta de Andrea sobre el penalti fallado, la jugadora contestó que "ahora no te acuerdas del penalti, si no hubiera dicho que la he liado parda", confesaba.

Sin embargo, Jenni añadía que la portera de Inglaterra "se había adelantado mucho, tenía que haberse repetido", en tono de humor.

A la hora de preguntarle quién se le venía a la mente en un momento así, la jugadora se acordaba desde "mi primer entrenador hasta el de ahora, de mis amigos y de mi familia", concluía.