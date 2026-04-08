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Jari Litmanen regresa al fútbol con 55 años

El mítico futbolista del Ajax, Barcelona o Liverpool ficha por el Kalev de Tallin y jugará en la cuarta división estonia

Imagen de Jari Litmanen asistiendo a un partido en Helsinki

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Imagen de Jari Litmanen asistiendo a un partido en Helsinki

Javier Jurado

Publicado el

1 min lectura

Jari Litmanen ha sorprendido al retomar el fútbol a sus 55 años, catorce años después de colgar las botas.

El delantero finlandés ha fichado por el Kalev Tallin III, equipo que juega en la cuarta división del fútbol estonio.

Litmanen fichó en 1992 por el Ajax con el que se proclamó campeón de la Liga de Campeones, y siete temporadas después recalaría en el Barcelona, antes de dar el salto a la Premier League para fichar por el Liverpool.

Como internacional con Finlandia, jugó 137 partidos oficiales.

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Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

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