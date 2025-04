La ironía del Tenerife tras el apagón en la península por la polémica ante el Eibar: "¿Seguro que el apagón no se adelantó el domingo?"

El suministro eléctrico se ha interrumpido en toda la España peninsular en torno a las 12:30 horas del mediodía por causas aún desconocidas, según ha informado Red Eléctrica, que ya está trabajando con las empresas del sector para restablecer el servicio.

A tenor del gráfico de Red Eléctrica, que se actualiza en tiempo real, en torno a las 12:30 horas, cuando el consumo rondaba los 25.184 megavatios (MW), se ha desplomado repentinamente, hasta los 12.425 MW.

Los reportes de cortes de suministros se han multiplicados desde casi todos los rincones de España, al tiempo que en las redes sociales se pueden encontrar también mensajes similares desde Portugal y otros lugares de Europa.

A raíz de este apagón, el Tenerife ha ironizado después de la polémica de su encuentro de este domingo ante el Eibar que provocó el enfado de Álvaro Cervera.

"Yo también tengo hijos. Cuando me echan de un equipo por perder, también lloran cuando me vengan a casa. Mis jugadores también tienen hijos, también lloran. A veces es que lloran solo los de unos y los de otros no", señaló Cervera haciendo alusión a las palabras de De Burgos Bengoechea en la rueda de prensa a la final de la Copa del Rey.

Haciendo referencia a esa polémica, el Tenerife ha ironizado a través de las redes sociales: ¿𝗦𝗲𝗴𝘂𝗿𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗹 𝗰𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗵𝗼𝘆 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗶𝗻𝘀𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗻𝗼 𝘀𝗲 𝗮𝗱𝗲𝗹𝗮𝗻𝘁𝗼́ 𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗲𝗻 𝗲𝗹 #𝗛𝗥𝗟🏟️ 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝟭𝟳:𝟯𝟬 𝘆 𝗹𝗮𝘀 𝟭𝟵:𝟯𝟬 𝗵𝗼𝗿𝗮𝘀?