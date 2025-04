La increíble situación que ha vivido Manolo Lama para llegar a la radio en mitad del apagón: "Estaba a la altura del Puente Segovia y..."

Este lunes 28 de abril pasará a la historia por el tremendo apagón que se ha producido en la Península Ibérica.

EFE Fotografía de la situación este lunes, durante el apagón en Barcelona

La España peninsular y Portugal han registrado en torno a las 12:30 horas de este lunes un apagón eléctrico generalizado que ha causado múltiples problemas en el transporte y la actividad normal de los ciudadanos y las empresas.

Red Eléctrica, empresa que actúa como gestor del sistema eléctrico, ha indicado que necesitará entre seis y diez horas para recuperar completamente el servicio.

nivel 3 de emergencias en Andalucía, Extremadura y Madrid

El Gobierno ha aceptado la petición de las comunidades de Andalucía, Extremadura y Madrid para declarar el nivel 3 de emergencias de protección civil por el apagón general ocurrido al mediodía de este lunes en Madrid, lo que supone que asume la gestión y toma el control de la situación.

De esta manera, el Gobierno central asumirá, en primer lugar, la organización y los procedimientos de actuación de la Administración General del Estado para coordinar y dirigir las acciones de todas las Administraciones Públicas.

EFE Asistentes al Mutua Madrid Open abandonan las instalaciones de la Caja Mágica debido al apagón registrado a nivel peninsular este lunes

Aunque también podrá detallar las condiciones bajo las cuales el Ejército puede intervenir para apoyar en la gestión de la emergencia; incluir las acciones y medidas necesarias para la protección de la población y la mitigación de riesgos y proporcionar los recursos y el apoyo logístico necesarios para las operaciones.

la importancia de la radio

Desde que se produjo el apagón, la Cadena COPE ha realizado un programa especial y Manolo Lama quiso destacar la importancia de la radio en situaciones como estas: "Siempre digo que cuando todo falla, cuando todo falla, siempre está la radio".

Micrófono de COPE

la anécdota de manolo lama

"Yo vengo encantado porque la solidaridad de nuestro país, yo creo que después de la pandemia, nos ha hecho todos un poquito más solidarios”, comenzaba Manolo Lama su intervención con Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.

"Yo he llegado desde mi casa aquí en un coche de la limpieza del Servicio de Limpiezas de Madrid. Estaba a la altura del Puente Segovia, que es donde han cortado la M30 y yo estaba allí parado y aquello era todo bloqueado. Entonces he visto a un señor de limpieza que me ha dicho Lama. Entonces he dicho, para. ¿Me llevas a la radio? y dice, si es que no me dejan pasar. Digo, vayámonos los dos juntos, verás cómo no nos dejan pasar", confesaba Lama.

"Y me ha traído hasta la puerta de la radio, pero no te lo digo en broma. Me he bajado de ese coche del servicio de limpieza de la ciudad de Madrid y aquí me tienes", añadió.