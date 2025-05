La increíble remontada del Moscardó en Guadalajara para mandar al playoff de permanencia al Real Madrid C y la épica celebración de Javi Poves en la grada

Este domingo 4 de mayo se disputaba la 34ª y última jornada de la Segunda RFEF. Un día con mucho por decidir en los 5 grupos y que no ha defraudado. En el Grupo 5 los ojos de la mayoría de seguidores estaban puestos en la Ciudad Deportiva Alfredo Di Stéfano y en el Pedro Escartín de Guadalajara.

Y es que faltaba por decidirse quién acabaría 13º y tendría que jugar el playoff de permanencia si Real Madrid C o Colonia Moscardó. El filial blanco tenía que ganar en casa al Illescas y esperar que no lo hiciera el equipo de Javi Poves en el campo del Guadalajara, primer clasificado y que no había perdido en casa en toda la temporada.

En la previa hubo polémica porque el Real Madrid C se había reforzado con varios futbolistas del Juvenil A, campeón de su grupo en División de Honor y el Moscardó lanzó un polémico tweet al respecto: “NO vamos a decir que esto es una aberración de competición… Aprovechamos para comunicar a los jugadores afectados del Madrid C que el año que viene tienen las puertas abiertas del Moscardó. Aquí somos un equipo y no apartamos-despreciamos a los jugadores en los momentos de verdad. Aún así, aúpa Moscardó y aúpa Illescas”.

El Real Madrid C hizo los deberes y ganó por 2-1 a su rival, ya descendido, con un doblete de Bruno Iglesias. Las noticias que llegaban de Guadalajara eran esperanzadoras porque los locales ganaban 2-0 en el minuto 72 gracias a los tantos de Amigo y Ramírez. Sin embargo, todo cambió en el minuto 76 con la expulsión de Ablanque. Daniel Segovia marcaba de penalti y metía a su equipo en el partido. En el 83 se quedaba con 9 el conjunto alcarreño por roja a Christian Díaz y el Moscardó se iba con todo al ataque. El 2-2 obra de Temenuzhkov llegaba en el 85, pero no valía.

Con el Moscardó volcado sobre la meta de Guadalajara, Dani Segovia firmaba el 2-3 definitivo y la permanencia al recoger el rechace del portero local, que cometió un grave error. Su tanto llevaba el delirio a las gradas del Pedro Escartín y a un Javi Poves, polémico dueño del Moscardó, que no podía ocultar su felicidad. Emprendía a una alocada carrera por las gradas y bajaba al campo para celebrarlo con sus pupilos en una imagen que se ha vuelto viral.