Las imágenes del sentido homenaje del Club Deportivo Laredo con la familia del jugador fallecido hace unos días: "Eterno Raúl"

La familia de Raúl Ramírez asistió al homenaje que le rindió antes del partido frente al Tropezón

El Club Deportivo Laredo publicó este domingo todas las imágenes de un homenaje muy sentido y muy emotivo en recuerdo de Raúl Ramírez, fallecido esta misma semana.

Raúl, que tenía 19 años, jugaba en el Colindres, pero estuvo varios años jugando en las categorías inferiores del Laredo, por eso su fallecimiento fue tan sentido.

El Laredo aprovechó su partido de este sábado frente al Tropezón, en un duelo de la zona alta de la clasificación del grupo cántabro de la Tercera RFEF, para recordar al joven ex portero con la presencia de su familia en el estadio de San Lorenzo.

El club laredano no escatimó con mensajes de agradecimiento y de cariño a su familia y seres queridos: "Eterno Raúl" o "Gracias de corazón a la familia por asistir a este emotivo acto de homenaje en estos momentos tan complicados. Siempre nos tendréis para lo que necesitéis".

El Club Deportivo Colindres, por su parte, anunció hace tres días que suspendería su partido frente a la Gimnástica Torrelavega. La nueva fecha para su disputa será el miércoles 22 de octubre: "Gracias por la comprensión y empatía en estos momentos tan difíciles", agradeció el club en el que jugaba el joven futbolista.