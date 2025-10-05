Edu Expósito, sobre la celebración de Pau López: "Su gesto sobra, sobre todo si se ha criado en el Espanyol"

El centrocampista del Espanyol Edu Expósito ha afirmado tras perder contra el Betis en el RCDE Stadium (1-2) que "en muchos momentos" el cuadro catalán ha sido "superior a un rival que juega en Europa".

El futbolista, en declaraciones a DAZN, ha comentado el partido se le ha ido al equipo "en pequeños detalles que pueden ser". De formas formas, se ha mostrado "orgulloso" del compromiso de sus compañeros en el encuentro.

Edu Expósito ha comentado que el Espanyol ha firmado un "gran arranque", aunque el Betis se ha recompuesto. "A la contra nos han hecho daño y al final las hemos tenido, pero no han querido entrar", ha añadido.

Finalmente, el blanquiazul ha valorado la parada y la celebración del portero del Betis Pau López al penalti de Puado: "Buena parada, para eso está el portero. Pero su gesto sobra, sobre todo si se ha criado aquí. Luego pasan las cosas que pasan pero eso sobra. Los que le han dado de comer primero son los de aquí".

Pau López celebra el penalti que dio el triunfo al Betis contra el Espanyol.

PAU LÓPEZ PIDE PERDÓN POR SU CELEBRACIÓN

El guardameta, tras detener el lanzamiento, se giró hacia la grada del Espanyol y se llevó las manos a las orejas. Una celebración que provocó el enfado de toda la afición local, aunque salió a pedir disculpas.

Pau López se formó en la cantera del Espanyol y ha reconocido su error en declaraciones a DAZN. "Si alguien se ha sentido ofendido, pido disculpas. Es un momento de muchas emociones, es difícil controlarse y lo normal es querer celebrarlo. Pero si hay algún gesto que ha estado fuera de lugar me disculpo públicamente", explicó.

Y agregó para finalizar: "Le deseo lo mejor eternamente al Espanyol. Pero era una jugada en el último minuto y tenía que celebrarlo".