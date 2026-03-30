La imagen viral de Mbappé en el vestuario de Francia: "El efecto Vinicius"

La imagen viral de Mbappé en el vestuario de Francia después de toda la polémica por su lesión en la rodilla

Este parón de selecciones está dejando muchas imágenes y una de ellas es la que ha compartido la Federación Francesa de Fútbol en redes sociales.

En un vídeo dentro del vestuario galo, la Federación muestra las dotes baloncestíticas del delantero del Real Madrid.

Mbappé cogió un balón de fútbol, y tras unos botes, lanzó con la izquierda hacia una papelera y el esférico acaba entrando.

El delantero francés se puso a celebrarlo por el vestuario, acabando con un baile que a muchos usuarios que han visto el vídeo le recuerda a los bailes de su compañero en el Real Madrid, Vinicius Junior.

Un Kylian Mbappé, que tras una semana marcada por el error en el diagnóstico de su lesión, ha vuelto a hablar en una nueva entrevista concedida a 'Telefoot' aprovechando su convocatoria con la selección francesa y donde ha mandado un mensaje tranquilizador a todos los aficionados del Real Madrid.

"En España están preocupados por si no juego y creen que iré directamente al Mundial. Pero la mejor manera de llegar en plena forma al Mundial es ganarlo todo con el Real Madrid", aseguró el delantero.

Por otro lado, su selección jugó anoche ante Colombia y terminó venciendo por 1-3 gracias a un doblete de Désiré Thuram y un tanto de Marcus Thuram. Mbappé salió en el minuto 80 en sustitución de Thuram precisamente, e incluso le anularon un gol en la última jugada por fuera de juego.