Pierre, aficionado francés en Washington: "El que quiera ir a un partido del Mundial que empiece a las 3, mejor que esté a las 11 en el estadio"

Tenemos la sensación de que hay una obsesión con la seguridad, por encima de hacer algo eficiente. La situación actual complica las cosas y lo entendemos, pero hemos visto que ni contaban con el personal suficiente ni eran los suficientemente profesionales como para gestionar tal afluencia de aficionados". Esto es lo que recoge L'Equipe, el testimonio de uno de los aficionados franceses que han presenciado en Washinghton el partido amistoso entre Francia y Colombia, y que dudan de que Estados Unidos esté, de verdad, preparada para acoger satisfactoriamente un evento como es un Mundial de fútbol. "Espero que las medidas de seguridad cambien con el Mundial", deseó.

Lógicamente, el revueloactual a nivel internacional viene provocado, entre otras cuestiones, por las acciones bélicas de Donald Trump contra Irán y las respuestas del régimen iraní, y se teme que si el conflicto se extiende durante las próximas semanas, el desarrollo normal del Mundial pueda verse alterado o influido de alguna manera.

Pièrre es otro de ellos. Lamenta las interminables colas en los accesos al interior del estadio, casi a la altura de los controles de cualquier aeropuerto del país. Tal fue el desastre que muchos aficionados no pudieron entrar hasta bien comenzado el partido: "Si tuviera que dar un consejo a los aficionados que vengan al Mundial, sería que salieran a las once de la mañana para un partido que se juegue a las tres de la tarde". Pièrre le contó al periódico que la entrada por el partido le costó 89 dólares, y el párking le costó 80, casi lo mismo. "Vivo a media hora del estadio, y aunque salí con dos horas y media de antelación, no sirvió para nada. A los atascos ya estamos acostumbrados, pero..." recordaba antes de dar cuenta del particular infierno para acceder al interior del Northwest Stadium.

El partido contó con una asistencia de 60734 espectadores, pero algunos no pudieron entrar hasta el minuto 40 de partido, por lo que no pudieron ver ni el gol de Doué ni el de Thuram. El partido terminó con resultado de 1-3 a favor del conjunto galo.