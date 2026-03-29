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Tranquilizador mensaje de Kylian Mbappé: "Están preocupados por si no juego y voy directamente al Mundial; pero la mejor manera de llegar al Mundial es ganarlo todo con el Real Madrid"
El delantero francés volvió a hablar en una entrevista, donde también analizó el duelo de cuartos de final de la Champions League contra el Bayern de Múnich.
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Kylian Mbappé, tras una semana marcada por el error en el diagnóstico de su lesión, ha vuelto a hablar en una nueva entrevista concedida a 'Telefoot' aprovechando su convocatoria con la selección francesa y donde ha mandado un mensaje tranquilizador a todos los aficionados del Real Madrid.
"En España están preocupados por si no juego y creen que iré directamente al Mundial. Pero la mejor manera de llegar en plena forma al Mundial es ganarlo todo con el Real Madrid", aseguró el delantero.
El atacante madridista también habló sobre los cuartos de final de la Champions League, donde el conjunto blanco se enfrentará al Bayern de Múnich, y dijo: "Creo que es el equipo más en forma de Europa ahora mismo; pero si hay un equipo que puede vencer a este tipo de equipos, es el Real Madrid". Y agregaba: "Todavía estamos involucrados en la pelea por LaLiga y la Champions League".
La estrella del Real Madrid se refirió a las críticas recibidas. "En el Real Madrid han criticado a todo el mundo, a Cristiano Ronaldo, a todos. No veo por qué debería escapar de ellas. Hay que lidiar con ellas, mantener la calma, centrarse en el trabajo y tener la confianza de creer que se puede mejorar la situación dentro del campo", comentó.
Y para finalizar, Mbappé también explicó cómo es la presión y el nivel de exigencia en el Real Madrid y señaló: "La gente es muy apasionada y para ellos el Madrid es una religión. Todo lo que tenga que ver con el club y conmigo es una combinación que hace que todo el mundo hable y especule".