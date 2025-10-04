El Huesca tumba al Burgos con un gol en el 94'

Los futbolistas del Huesca celebran el gol del triunfo contra el Burgos.

El Huesca volvió a ganar en casa en el tiempo añadido, esta vez ante el Burgos y con un tanto del francés Samuel Ntamack en el minuto 94 de un partido muy flojo de los dos equipos y en especial del conjunto visitante, que tiró la primera parte y cuando empató no supo retener el punto que acariciaba.

El Burgos empezó el partido con más confianza ante un Huesca que se sentía incómodo y con poca confianza debido a los últimos resultados, aunque no pasó apuros y, a pesar de dominar territorialmente el conjunto visitante, en el minuto 19 Ro disparó de forma forzada junto al poste derecho de Cantero.

Poco a poco el Huesca paso a tener más el balón al estar más participativo el centro del campo, pero le costaba mucho llegar al área visitante ante un Burgos muy sólido y compacto que nunca se complicaba la vida al ser muy expeditivo en cada balón que llegaba a sus inmediaciones.

Ninguno de los dos equipos tuvo las ideas claras de cara a la portería contraria y ninguno de los dos porteros tuvieron que intervenir.

El Burgos que estaba muy cómodo en el campo y siendo muy conservador, y tampoco era vertical. En una de las pocas llegadas el Huesca aprovechó para adelantarse en el marcador. Fue tras un saque de banda que Luna, a pase de Kortajarena, remató a escasa distancia al fondo de la portería de Cantero en el minuto 40.

Tras el gol local, el Burgos buscó la portería contraria con más ahínco, pero el Huesca se cerró bien y no pasó muchos apuros al juntar más las líneas. Aunque, el Burgos conseguiría empatar de un penalti que forzó Pulido sobre Íñigo Córdoba en el minuto 70 y que se encargó de transformar David González.

El partido estuvo muy igualado hasta el final. Los dos equipos buscaron el triunfo, pero por tercera vez en lo que va de temporada el Huesca volvió a apuntarse una victoria cuando el partido agonizaba, gracias al gol de Samuel Ntamack en el minuto 94 que dejó los tres puntos en El Alcoraz.

FICHA DEL PARTIDO:

2 - Huesca: Dani Jiménez; Abad (Angel Pérez, m. 62), Pulido, Piña, Ro; Sielva, Alvárez; Luna (Liberto, m. 69), Kortajarena (Ntemack, m. 84), Ojeda (Carrillo, m. 62); y Enrich ( Enol, m. 69)

1 - Burgos: Ander Cantero; Lizancos, S. González, Sierra, Miguel; Morante, Atienza; Mario Cantero (Iñigo Córdoba, m. 65), David González (F. García, m. 74), Appin (Fer Niño, m. 46); y Mario González (Mollejo, m. 74).

Goles: 1-0, m.40: Luna. 1-1, m.73: David González, de penalti. 2-1, m.94: Ntemack.

Árbitro: Alejandro Ojaos, del comité murciano. Mostró tarjetas amarillas por parte del Huesca a Abad y Sielva; y por parte del Burgos a Sergio González, Sierra, y Miguel.

Incidencias: partido correspondiente a la octava jornada de Segunda División disputado en el estadio de El Alcoraz ante 5.904 espectadores.