Holanda sigue siendo naranja gracias a Piastri

No podía ser de otra forma. Los Países Bajos se tiñeron de naranja, aunque no por el piloto que al público presente en Zandvoort le hubiera gustado. Fue McLaren quien cumplió los pronósticos y se llevó el gato al agua. Y fue Piastri el que salió radiante del circuito neerlandés. Ganó la carrera y tras el abandono por avería de su compañero Norris acaricia con las manos el título Mundial.

Verstappen lo intentó, pero no pudo ser más que segundo porque el coche naranja es mucho más rápido que el suyo. La tercera plaza del podio fue para un sorprendente Hadjar con el Racing Bulls. Alonso acabó octavo y Sainz decimotercero. Doble abandono de Ferrari, en un día para olvidar, tras sendos accidentes de Leclerc y Hamilton.

Ahora Piastri vuelve a tener bien controlado el campeonato después de dominar con bastante solvencia de principio a fin un carrera agitada, con la salida de hasta tres coches de seguridad, el último en las vueltas finales por la avería de Noris cuando intentaba alcanzar al líder del Mundial y que le dejó fuera y a 34 puntos del liderato.

Fernando Alonso sumó unos trabajados puntos, por quinta vez de los últimos seis Grandes Premios, tras una complicada carrera al acabar noveno, pero octavo por la sanción de diez segundos que se había impuesto al italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que había acabado delante. Peor le fueron las cosas al madrileño Carlos Sainz, fuera de los puntos (13º) tras un día muy sufrido con problemas en el coche y sanciones.