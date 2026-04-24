El Hapoel espera al Real Madrid con una encerrona: Se le 'olvida' reservar su pabellón y tendrán que jugar en un pequeña ciudad de Bulgaria

La eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga entre el Real Madrid y el Hapoel se está convirtiendo en un culebrón y eso que el balón aún no se ha lanzado al aire. No será hasta el próximo miércoles 29 de abril cuando todo arranque en el Palacio de los Deportes, pero de momento ambos equipos están dando que hablar. Y mucho.

Primero fue la duda de si el Real Madrid podría jugar con público. Algo que finalmente se resolvió a favor del conjunto blanco, aunque con condiciones. Entrarían solo los abonados o aquellos a quien cedieran su abono, pero mediante identificación vía DNI. Ahora, las cosas han cambiado de bando y la pelota está en el tejado del Hapoel.

El club israelí lleva tiempo jugando sus partidos en Sofía. Ya lo hizo la pasada temporada y le ha tocado hacerlo en esta tras el recrudecimiento del conflicto con Palestina. Su sede era el Arena 888 de la capital búlgara, pero no jugará allí contra el Real Madrid. Lo tendrá que hacer en Botevgrad, una pequeña ciudad de apenas 20.000 habitantes. Un cambio de pabellón derivado de su retraso a la hora de reservar su pabellón habitual para los días 5 y 7 de mayo.

El Hapoel pensaba que iba a poder jugar los playoffs en su propio pabellón en Tel Aviv. Estaba tan convencido que no reservó el Arena 888 y se lo han quitado. La solución ha sido buscar otro pabellón en una pequeña ciudad a una hora en coche de Sofía donde tendrá que jugar contra el Real Madrid. Se pasará de un pabellón de 12.000 espectadores, que solía llenarse, a uno de 3.500 personas. Menos gente, menos dinero para el club israelí y un desplazamiento hasta Botevgrad, aunque una cancha más caliente donde el público apretará mucho más.