El Real Madrid jugará con público ante el Hapoel, aunque con condiciones

Imagen del partido de la temporada regular que se disputó sin público en las gradas.

El Real Madrid podrá jugar con público contra el Hapoel. La delegación del Gobierno en Madrid ha rebajado el nivel de alerta, lo que permitirá que al menos los abonados del conjunto blanco ingresen al Palacio de los Deportes. El club estaba pendiente de la decisión porque de ello podía depender su pase a la Final Four.

Para un equipo que había logrado un 18-1 como local en la temporada regular, el poder contar con el apoyo de su público era básico. Y más teniendo en cuenta que el Hapoel juega exiliado en Sofía (Bulgaria) por el conflicto entre Israel y Palestina. Los dos primeros partidos de la eliminatoria se disputarán en el Palacio de los Deportes el miércoles 29 de abril y el viernes 1 de mayo a las 20:45 horas.

Cordon Press Usman Garuba intenta anotar durante el partido a puerta cerrada entre Real Madrid y Hapoel.

comunicado de la delegación del gobierno

Esta mañana se ha celebrado en la Delegación del Gobierno de España en Madrid la reunión de coordinación para la seguridad de los partidos de cuartos de final de la Euroliga de baloncesto que enfrentará al Real Madrid con el Hapoel Tel Aviv en el Movistar Arena de Madrid.

- En la reunión se han analizado los informes policiales y la valoración de la Oficina Nacional de Deportes que, en el contexto actual, rebaja la situación de riesgo alto de anteriores encuentros a riesgo medio.

- Analizados dichos informes, en la reunión presidida por la Delegación del Gobierno se ha alcanzado un acuerdo, junto a los representantes del Real Madrid, para la celebración de estos partidos con la asistencia de público previamente identificado, exclusivamente.

- En concreto, entre otras medidas, esta decisión conllevará:

Primeras filas sin ocupación.

Permitido acceso a abonados con DNI y abonos cedidos con DNI junto al documento de cesión del propietario del abono.

Palcos VIP. Con identificación de asistentes.

⁠Sin venta de entradas ni presencia de aficionados visitantes.

Refuerzo de control en la entrada. Restricción de elementos de animación solo al ámbito deportivo.

Apertura de accesos con mayor antelación.

Dispositivo de seguridad con 450 efectivos policiales.

Refuerzo de seguridad privada.

- Desde la Delegación del Gobierno se agradece la voluntad de colaboración y responsabilidad del Real Madrid.