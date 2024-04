Guardiola: "Ganar al Real Madrid dos veces seguidas en Champions es prácticamente imposible"

Este martes, Real Madrid y Manchester City disputan el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. El encuentro, una final anticipada, llega después de que los ingleses eliminaran al conjunto de Ancelotti la pasada temporada con una goleada en el partido de vuelta disputada en Manchester (4-0). Pep Guardiola, entrenador del actual campeón de la Champions League, habló en rueda de prensa en la previa de este partido.

¿Qué significa jugar aquí?: No es la primera vez. Queremos ver los puntos fuertes del Madrid e intentar combatirlos.

¿Cómo ves a Bellingham?: Nos enfrenamos con el Borussia y no solo las habilidades; lo que marca la diferencia es lo que tiene en la cabeza. Ancelotti encontró la posición perfecta para él. Tiene una carrera por delante increíble.





Hay varios lesionados: Las cosas son así. El Real Madrid también tiene problemas con Courtois, Militao y Alaba. Nos encantaría tener a Walker porque es el que mejor para intentar frenar a Vinicius. Las lesiones son parte de la temporada.

El año pasado ganasteis después de perder la temporada anterior: No es la misma situación que el año pasado, es un partido totalmente distinto. Tenemos una pequeña ventaja porque tenemos la vuelta en casa. Ellos presionan muy arriba, son muy agresivos. Hay que intentar hacerles daño y controlar las cosas.

Los elogios a Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti y Pep Guardiola, durante las semifinales del año pasado en la Champions LeagueCordon Press





Ancelotti ha dicho que el Madrid jugó sin personalidad el partido del año pasado: Nosotros fuimos mejores pero no porque el Madrid jugara mal; hicimos muchas cosas buenas pero en estos clubes se juzga diciendo que han jugado muy mal. Es complicado que pueda pasar lo mismo. Ganar al Madrid dos veces seguidas en esta competición es prácticamente imposible. Como club, fue un alivio ganar la Champions. Esta competición es muy complicada. Hace diez año no jugábamos y ahora competimos con los mejores. En términos de historia, somos recién ganados y si lo hemos una vez, lo podemos volver a hacer. Hay que jugar dos partidos muy buenos, no solo uno. El nivel es parecido al partido de ida del año pasado aquí o el del El Etihad hace dos años, cuando nos ganaron 2-3.

Dicen que Ancelotti es un buen gestor: Jamás consideraré que Ancelotti es un mal entrenador tácticamente; puso a Pirlo de mediocentro, ahora a Kroos de mediocentro bajo, a Bellingham le ha encontrado su mejor posición… Sé que a veces le dicen que es un ‘gestor’ de manera despectiva, y yo le digo que no se lo crea .

¿Cómo haces para seguir teniendo exigencia personal?: Me gusta este negocio, me pagan bien y me lo paso muy bien. Me gusta la competición, venir aquí, ir al campo del Lutton, … el día que no me lo pase bien, me iré a casa.





La influencia del Barça en mi es todo. Luego es importante haber viajado.

¿Qué aprendiste de la eliminatoria del año pasado?: Teníamos un nivel emotivo importantísimo. Por llegar a la final, por lo que pasó el año pasado, hasta que Rodrygo hizo de las suyas... y eso estuvo muy muy presente en muchas cosas.