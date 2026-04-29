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Golpe contra la piratería

La Guardia Civil asesta un duro golpe al fútbol pirata en España

Una aplicación que permitía ver fútbol de manera ilegal a unos 26.000 usuarios mediante un software legítimo, diseñado para ser ampliable y programable.

Agencias

Una persona ve un partido de fútbol en la televisión.

Agencia EFE

Publicado el

2 min lectura

La Guardia Civil investiga a un hombre por un posible delito contra la propiedad intelectual y otro relativo al mercado y los consumidores después de descubrirse que facilitaba el acceso pirata a retransmisiones de partidos de fútbol de Primera y Segunda División de La Liga.

Las investigaciones comenzaron tras una denuncia interpuesta por parte de los representantes legales de LaLiga y de Telefónica, la empresa de telefonía perjudicada, según ha señalado la Benemérita en un comunicado. Fruto de las pesquisas se pudo descubrir el entramado digital en cuestión, que superaba los 26.000 usuarios. Según algunos medios se trataría de Kodispain.

Javier Tebas sigue con su lucha incansable contra la piratería

EFE / istockphoto.com: Tero Vesalainen

Javier Tebas sigue con su lucha incansable contra la piratería.

Se trataba de un software legítimo, diseñado para ser ampliable y programable, y que esta persona investigada utilizaba con fines delictivos. Sobre este software se habían programado componentes específicos que dirigían los partidos de fútbol evitando las medidas de protección y seguridad.

La Guardia Civil ha llegado a analizar más de 91.000 archivos y alrededor de 25.000 líneas de código, consiguiendo reconstruir el funcionamiento del sistema e identificando su estructura operativa. El análisis de fuentes abiertas y el rastreo de la actividad digital y redes sociales ha permitido identificar al sospechoso.

Manos en movimiento escribiendo en un teclado de computadora: concepto de ciberseguridad, phishing, piratería, ataque de ingeniería social, red oscura, virus y troyanos

Alamy Stock Photo

La red podría haber infectado también los aparatos de los usuarios con malware.

Además del perjuicio económico que constituía esta actividad, la instalación del software desconocido en los dispositivos de los usuarios también abría la puerta a diferentes tipos de virus, pudiendo permitir así el robo de datos y el acceso no autorizado a los dispositivos electrónicos. La Guardia Civil ha puesto en valor que la desactivación de este entramado digital ha sido posible gracias a la colaboración entre las distintas entidades privadas y organismos públicos especializados.

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