Alerta en Asia con las camisetas falsas en plena cuenta atrás para el Mundial

El negocio de las camisetas falsas resta millones de euros en ganancias a los clubes y selecciones.

Las autoridades aduaneras de Hong Kong anunciaron este jueves un nuevo golpe al negocio de las imitaciones deportivas con la intervención de unas 10.000 equipaciones de fútbol apócrifas en una operación especial, a dos meses del comienzo del Mundial de 2026.

El dispositivo, bautizado 'Dawnbreaker', se desarrolló del 9 al 27 de marzo, puso el foco en el examen de cargamentos en tránsito y repartos dentro del territorio, y permitió inmovilizar mercancía sospechosa por un valor total de 64 millones de dólares hongkoneses (8,16 millones de dólares estadounidenses).

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El balance global incluye cerca de 110.000 artículos presuntamente irregulares, desde prendas y colonias hasta auriculares y teléfonos, lo que retrata la versatilidad de las redes dedicadas a la piratería de marca.

Dentro de ese conjunto, la indumentaria futbolística ocupó un capítulo propio. Según el comunicado oficial, las camisetas, tasadas en unos 4 millones de dólares hongkoneses (510.000 dólares), reproducían escudos, tipografías y diseños asociados a selecciones que competirán en la próxima Copa del Mundo, que comienza el próximo 11 de junio en Ciudad de México.

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La similitud visual con las originales, según las autoridades, buscaba aprovechar el tirón del gran escaparate del deporte rey para colocar producto no oficial entre la afición. Los principales destinos detectados para esas remesas fueron mercados de Sudamérica y África. Las pesquisas continúan con el objetivo de localizar a los responsables y desarticular las estructuras que, en vísperas de grandes torneos, elevan su producción para alimentar la demanda y causar pérdidas a federaciones, clubes y titulares de derechos.