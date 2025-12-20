En estado grave uno de los candidatos a ganar el Dakar tras un accidente mientras navegaba

Conmoción en el mundo del motor después del grave accidente sufrido por el piloto argentino de 26 años Juan Cruz Yacopini, campeón del mundo de Bajas y candidato al podio del Dakar. Se encontraba con sus amigos navegando en lancha en la zona de El Carrizal (Mendoza) cuando se lanzó al agua para refrescarse. Sin embargo, lo hizo en una zona de baja profundidad y se dio un fuerte golpe en la cabeza.

Yacopini, que iba a participar en el próximo Rally Dakar al volante de un Toyota Gazoo Racing, fue trasladado al hospital con un paro cardiorrespiratorio. Sus amigos le llevaron hasta urgencias, donde lograron reanimarle para confirmar que había sufrido un politraumatismo grave con shock medular. Ahora mismo, se encuentra en estado reservado en la Clínica Cuyo de Mendoza.

Cruz participó en cinco ediciones en el Rally Dakar y en 2025 consiguió su mejor posición, séptimo en la categoría de coches, junto al copiloto catalán Dani Oliveras. También este año, se coronó campeón del Mundial de Bajas Cross-Country de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).