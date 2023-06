La graciosa anécdota de Toni Kroos con su mujer y su renovación: "Haz lo que quieras"

Una de las noticias de la semana ha sido la renovación de Toni Kroos con el Real Madrid hasta 2024. El centrocampista alemán cumplirá su décima temporada en el Santiago Bernabéu, tras llegar en el verano de 2014 y siendo una de las grandes figuras blancas en esta última década. Sobre esta renovación ha hablado el propio jugador en su podcast, que ha dejado una anécdota de lo más curiosa.

En concreto, habla que una de las personas con las que habló su renovación fue, lógicamente, con su mujer, ante las múltiples dudas que ha tenido a la hora de decidir si seguir o no en el Real Madrid. Y la conversación es graciosa.

"Una de las personas a las que más debo de agradecer esta renovación es a mi mujer. Ella me dijo... "haz lo que quieras". ¿Haz lo que quieras? Eso me sorprendió bastante, y le dije: ¿No quieres que esté más en casa o qué?", señaló Kroos entre risas.

También contó detalles como por qué decidió renovar y como se fraguó la misma. "Me podrían haber presionado para renovar (el Real Madrid), pero no fue así. En un momento les dije lo que quería, para que estuviesen seguros de mi posición. Mi estado de salud es bueno, puedo aportar. Siempre he dicho que es clave para mí retirarme a un gran nivel, y no arrastrarme en el campo. Siento que sigue siendo así", señaló junto a su hermano Felix.

Incluso no cierra la puerta a renovar de nuevo en 2024. "Habrá que ir viendo cómo estamos, si la temporada va bien, si me dicen para seguir y demás. Me haré las mismas preguntas de ahora y decidiremos. Estoy muy feliz por aceptar esta oferta, hay respeto entre los dos", concluyó el centrocampista alemán.