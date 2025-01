Gonzalo Miró le recuerda a Ancelotti lo que dijo cuando entrenaba al Bayern y le 'robaron' en el Bernabéu: "La hemeroteca es caprichosa"

El Real Madrid se impuso al Celta este jueves en los octavos de final de la Copa del Rey por 5-2 en un polémico partido en el que los gallegos se quejaron mucho de la actuación arbitral de Munuera Montero sobre el césped y Hernández Hernández en el VAR. El Celta enumera hasta cuatro jugadas en las que fueron perjudicados: Las posibles expulsiones de Fede Valverde por una agresión a Ilaix Moriba y Endrick por un pistón a Mingueza; el penalti no pitado a Williot Swedberg que hubiera invalidado el gol de Mbappé y la posible mano de Rüdiger dentro del área.

Simeone y el real Madrid-celta

El entrenador argentino del Atlético de Madrid comentó que en el duelo copero entre Real Madrid y RC Celta ocurrieron "episodios" que "no" le sorprenden porque llevan "ocurriendo" en el estadio Santiago Bernabéu "desde hace 100 años" pero que eso no le impide "competir" contra Real Madrid y Barcelona, porque lo llevan haciendo mucho tiempo.

"El partido de ayer entre Real Madrid y Celta no lo vi. Me comentaron que hubo episodios del partido, pero como lo hay desde hace 100 años así que no sé qué puede sorprender. Pero todos los equipos llevan compitiendo con Real Madrid y Barcelona todo ese tiempo, así que sí que se puede competir con ellos", comentó el técnico argentino.

Ancelotti contesta a Simeone

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que las palabras de Diego Pablo Simeone respecto al arbitraje de Copa del Rey en el Santiago Bernabéu quizás se deban a que hay "espinas que duelen". "Son cosas que a veces se dicen para la galería. Creo que todo el mundo del fútbol es consciente de lo que ha representado el Real Madrid en estos 125 años de historia. Todo el mundo del fútbol lo tiene muy claro. Supongo que son espinas que duelen", declaró en rueda de prensa.

la respuesta de real Madrid TV

Los que tampoco se mordieron la lengua fueron los periodistas de Real Madrid TV. "Estoy un poco preocupado, porque vuelve LaLiga y en principio tiene pinta de ser un mano a mano, mientras el Barcelona no reaccione, con el Atlético, un equipo bastante favorecido por el sistema arbitral", afirmó el tertuliano Jesús Alcaide.

A continuación enumeró una serie acciones y partidos del equipo rojiblanco: "El Vic sufrió un penalti que no era y protestó, protestó Osasuna recientemente con un penalti que le hicieron a Rubén García, protestó el Alavés por un penalti que no era cuando iba ganando el Alavés 0-1. El año pasado, el Real Madrid fue muy castigado en los duelos directos con el Atlético por el sistema arbitral. Y de LaLiga 20-21 qué vamos a decir, que la ganó el Atlético en medio de este sistema arbitral. Preocupado por ese enfrentamiento ante el equipo de uno de los entrenadores mejor pagados del mundo", finalizó el comentarista.

Gonzalo miró recuerda el pasado a Ancelotti

De toda esta polémica ha hablado Gonzalo Miro en Tiempo de Juego durante el partido entre el Leganés y el Atlético de Madrid. El comentarista ha bromeado sobre si Ancelotti "lo había dicho en serio" para, a continuación, asegurar que "el argumento debe ser siempre el mismo y no uno si entrenas al Real Madrid y otro distinto si entrenas al Bayern de Múnich. Las espinas las que tenía él cuando entrenaba al Bayern. Hay que recordar. La hemeroteca es caprichosa y no decía lo mismo".

En 2017 el Bayern de Ancelotti cayó eliminado contra el Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League y el italiano cargó duramente contra el húngaro Kassai, árbitro de aquel encuentro: "La tarjeta de Vidal no era, dos goles de Cristiano son en fuera de juego. En un partido de cuartos de final hay que poner a un árbitro de más calidad. No estamos muy contentos con el árbitro. Hay que decirle a la UEFA de poner vídeo cuanto antes, aunque no necesito ver el vídeo para ver que Vidal toca balón. Lo he visto en directo", dijo aquel día.

