Lo que echa de menos Emilio Pérez de Rozas tras la polémica del Bernabéu: "Engrandece no solo al Real Madrid, sino a Ancelotti"

Ya tenemos definidos los ocho equipos que estarán en cuartos de final de la Copa del Rey: Valencia, Getafe, Leganés, Barcelona, Atlético, Osasuna, Real Madrid y Real Sociedad. El próximo lunes, 20 de enero, a las 13.00 horas, será el día en el que se produzca el sorteo. Sorteo puro y duro al estar todos en Primera División. La celebración de las eliminatorias en cuartos será la primera semana de febrero.

EL REAL MADRID, ÚLTIMO EN CLASIFICARSE

Los de Carlo Ancelotti fueron los últimos en clasificarse para la siguiente ronda de la Copa del Rey después de ganar con sufrimiento, y con polémica, al Celta por 5-2 en la prórroga.

Choque marcado por un posible penalti no pitado de Lunin sobre Swedberg en la jugada justamente anterior al tanto de Kylian Mbappé que puso el 1-0.

El Celta también mostró su disconformidad por una jugada en los primeros minutos de la prórroga. Pidieron manos de Rüdiger tras un disparo desde el borde del área. Sin embargo, ni Munuera Montero, sobre el césped, ni Hernández Hernández en el VAR, señalaron penalti, y sin embargo marcaron fuera de juego, pero las imágenes muestran un fuera de juego milimétrico, y apenas hubo repeticiones.

Fuera de juego del Celta antes de las manos de Rüdiger

SIMEONE

El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, comentó que en duelo copero entre Real Madrid y RC Celta ocurrieron "episodios" que "no" le sorprenden porque llevan "ocurriendo" en el estadio Santiago Bernabéu "desde hace 100 años" pero que eso no le impide "competir" contra Real Madrid y Barcelona, porque lo llevan haciendo mucho tiempo.

"El partido de ayer entre Real Madrid y Leganés no lo vi. Me comentaron que hubo episodios del partido, pero como lo hay desde hace 100 años así que no sé qué puede sorprender. Pero todos los equipos llevan compitiendo con Real Madrid y Barcelona todo ese tiempo, así que sí que se puede competir con ellos", comentó el técnico argentino del Atlético de Madrid en la rueda de prensa previa al encuentro liguero que enfrenta a los colchoneros ante el Leganés en Butarque.

PROTESTA

La Federación de Peñas del RC Celta anunció este viernes un acto de protesta el próximo domingo, durante el partido contra el Athletic Club de LaLiga, por los arbitrajes que está sufriendo el equipo de Claudio Giráldez, el último anoche en el duelo de octavos de final de la Copa del Rey contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Este acto, según el comunicado de los peñistas, consistirá en realizar “cinco minutos de pitos” al comienzo del partido contra el conjunto bilbaíno.

“Exigimos respeto”, señala la Federación de Peñas del club vigués, que en noviembre de 2023 ya realizó una protesta similar coincidiendo con la visita del Sevilla a Balaídos.

DEPORTES COPE

Este viernes, en el programa de Deportes COPE en La Linterna con Manolo Lama, nuestro compañero Emilio Pérez de Rozas realizó la siguiente reflexión sobre la polémica y sobre las palabras de Simeone: "Mira, primero de todo, Manolo, tú conoces al Cholo mejor que nadie. No da puntadas sin hilo. Pero primero de todo es… Me extraña tanto que el Real Madrid simplemente no acepte la posibilidad de que haya sido penalti. Reconozca, si no pasa nada, si has ganado, si has pasado, ya está. Pues ahí sale Ancelotti y dice… Pues sí, creo que era penalti. Eso engrandece no al Madrid, sino a Ancelotti, porque fue penalti. Y después me pasó una cosa, Manolo, con esto del Cholo, que lo oí en directo. En principio, pensé que el Cholo se refería a la remontada. ¿Sabes? A estas noches épicas que tiene el Real Madrid, que saca el alma esa… Por cierto, el alma que tú dijiste con razón que no se le vio en la Supercopa. Saca ese alma y gana. Pero no, no, claro. Se refiere a los dos penaltitos que no pitaron. Yo pensaba que era un elogio a la remontada y no".

