Gonzalo Miró, tras el 2-1 en el Bernabéu: "Los jugadores del Atleti están deseando que el Real Madrid gane este partido"

En el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid ha encendido un acalorado debate entre Gonzalo Miró y Poli Rincón. La discusión se centra en una controvertida teoría: la posibilidad de que al conjunto rojiblanco le interese estratégicamente una victoria del Real Madrid.

La estrategia por encima del escudo

Gonzalo Miró ha planteado una visión puramente estratégica, sugiriendo que al Atlético de Madrid le podría beneficiar una victoria del eterno rival. Según Miró, si el Real Madrid gana, "siga peleando la liga y el Barcelona no pueda descansar ese partido". De esta forma, el club azulgrana se vería obligado a mantener la tensión competitiva, lo cual podría beneficiar indirectamente a los colchoneros "están deseando que el Real Madrid gane".

El sentimiento de un derbi

Frente a esta postura, Poli Rincón ha reaccionado con incredulidad, calificando el planteamiento de "calculador". Visiblemente molesto, Rincón ha defendido la pureza emocional de un derbi, argumentando que ningún equipo quiere perder un partido de esta magnitud. "Estoy irritado, si solo escuchándolo", afirmó, para después sentenciar con una pregunta retórica: "Dime alguna vez que un derbi se haya querido perder".