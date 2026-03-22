"En el gol de Lookman, Carvajal estaba en la posición de interior izquierda"

El Atlético de Madrid se adelantó en el derbi disputado en el Santiago Bernabéu. Corría el minuto 33 de la primera parte cuando una jugada por la banda culminó con el primer tanto del partido. Tras una buena combinación, Giuliano asistió de tacón a Lookman, quien batió a Lunin en el área pequeña para poner el 0-1 en el marcador.

Un desajuste defensivo fatal

El gol ha puesto de manifiesto un "desorden total y absoluto" en la defensa del Real Madrid. En el momento de la jugada, los jugadores blancos no estaban en su posición. La crítica inicial apuntó a la colocación de Dani Carvajal, porque como señalaba Paco González, "estaba en el centro del campo por el otro costado", dejando su zona desprotegida.

EFE Lookman celebra el 0-1 del Atlético contra el Real Madrid.

Sin embargo, el análisis posterior también ha señalado a Fede Valverde. Según se comentó en la retransmisión, el centrocampista uruguayo es quien parece salir "en la foto" del gol. Gonzalo Miró señaló a Valverde: "El que vea la imagen, ve cómo Valverde se queda parado y Lookman sigue", fue una de las observaciones, describiendo cómo el jugador permite que Lookman entre solo.

El que vea la imagen, ve cómo Valverde se queda parado y Lookman sigue" Gonzalo Miró

La ausencia de Carvajal en su puesto de lateral derecho es el epicentro del debate. Los analistas se preguntaban por qué "Carvajal estaba en la posición interior izquierda". Esta extraña ubicación, posiblemente resultado de una presión anterior, provocó un efecto dominó en la zaga. "Al no estar Carvajal, no está ninguno", sentenció Poli Rincón, reflejando la desorganización general.

EFE MADRID, 22/03/2026.- El delantero del Atlético Ademola Lookman (i) celebra con Antoine Griezmann tras marcar el 0-1, durante el partido de la jornada 29 de LaLiga que Real Madrid y Atlético de Madrid disputan este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Juanjo Martín

Es que estaban totalmente todos desordenados, todos" Poli Rincón

La responsabilidad, no obstante, se ha extendido más allá de la línea defensiva. Poli repartía las culpas a la zona del centro del campo: "Ningún centrocampista estaba basculado a esa banda, ni estaba Pitarch, ni estaba Arda Güler", se escuchó durante el análisis. La conclusión fue rotunda: la banda estaba "totalmente desasistida", una situación que el Atlético aprovechó para asestar el primer golpe.