La genial respuesta de Bordalás al ser comparado con Simeone: "Le tengo admiración, pero..."

José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este lunes en rueda de prensa que tiene mucho "respeto y admiración" a Diego Simeone, a quien se enfrentará en la próxima jornada en Primera División y reivindicó su propia figura dando un giro a una de las frases que ha viralizado este curso.

El técnico del Getafe pasó del "esto es fútbol papá" al "pero yo soy Bordalás, papá". Así retocó una frase que ha sido plasmada en camisetas y sudaderas antes de enfrentarse al Atlético de Madrid y tras ser preguntado por su opinión sobre Simeone.

"Le tengo un gran respeto y admiración. Es un magnífico técnico. Lo ha demostrado. No hace falta que lo diga yo. Lo sigue demostrando. Pero yo soy Bordalás, papá. Yo quiero ser feliz, yo tengo mi camino y obviamente alcanzaremos nuestros objetivos. Pero sin duda, el Cholo es un gran entrenador", destacó.

"Del 'Cholo' me gusta prácticamente todo. No hay nada que no me guste. Es un gran compañero, un gran técnico y me gusta todo, sin duda. El Atlético es muy dinámico, compite y te exige al máximo. Sin duda sabemos que vamos a tener que estar a un nivel máximo si queremos conseguir un buen resultado. Va a ser un partido muy disputado entre dos equipos que van a querer la victoria. Vamos a disfrutar de un buen partido seguro", añadió.

El técnico del Getafe mostró su satisfacción por la victoria que consiguió la pasada jornada en el estadio del Sevilla (0-3) y declaró que su equipo sigue en una línea de trabajo y competitividad constante "sea el rival que sea" a la vez que volvió a anunciar su "máximo respeto" por el Atlético de Madrid al que calificó como "uno de los mejores equipos del mundo".

Preguntado por sus malas estadísticas ante Simeone (nunca ha ganado al entrenador argentino), contestó que pasa de esos "números" porque vive del "presente" cada día que se sienta a dirigir un entrenamiento o un partido.

"No se puede vivir del pasado, ni siquiera en el del fin de semana. Trabajamos en el partido de mañana. No hago caso a las estadísticas porque el Atlético es un grandísimo equipo y también ha habido escenarios donde no ha podido ganar desde hace años. Son coincidencias. Pero el fútbol es así. Trabajaremos para que esa estadística cambie esta temporada", comentó.

Además, no quiso destacar a ningún jugador del Atlético por encima del resto porque, a su juicio, aunque tiene grandes individualidades, el conjunto rojiblanco posee, sobre todo, un buen colectivo.

"Tiene jugadores desequilibrantes y rápidos. No podría decir uno en particular. Como conjunto es un grandísimo equipo con grandes individualidades, sin duda", insistió.

Asimismo, no quiso "autoevaluarse" después de su regreso al Getafe porque, afirmó, nunca se ha puesto nota a sí mismo y nunca lo hará porque es un trabajo de los periodistas, los aficionados y su jefe, el presidente Ángel Torres.

"Sólo trabajo. Crezco como profesional y como persona para intentar ser feliz. Eso es lo mas importante, porque es una profesión muy compleja. Vivir el día a día al máximo, es lo más importante".

El técnico azulón tuvo palabras para dos jugadores: Enes Ünal, que acumula meses recuperándose de una lesión grave en una rodilla, y Nemanja Maksimovic, a quien alabó por su buen trabajo sobre el terreno de juego.

"A Maksimovic le tengo un cariño especial como futbolista y como persona y profesional. Es un jugador importantísimo para el Getafe. Ha dado muestras desde su llegada de ser un jugador con una capacidad de esfuerzo y compromiso tremenda. Es un espejo para todos los compañeros. Tiene el respeto de todos y estamos muy felices por su comportamiento y el del colectivo. Está en un gran momento, sin duda", comentó.

"Con Enes estamos muy contentos y sorprendidos. Enes es otro ejemplo de esfuerzo y compromiso. Lo ha pasado mal y se va encontrando fuerte. Se acerca a lo que él ha sido, a su mejor nivel. Está feliz y muchas veces tenemos que frenarle un poco. Si por él fuera, jugaría mañana no tengo ninguna duda. Si sigue por ese proceso, en poco tiempo le volveremos a tener con el equipo. Pero sin precipitarnos. Hay que tener cautela y calma", indicó.

También habló sobre otro nombre propio, Mason Greenwood, que es otro de los jugadores clave de la gran temporada del Getafe: "Llevaba muchos meses sin jugar. Le ha costado alcanzar su mejor nivel físico. El talento lo tiene. Adaptarse a una Liga nueva, a unos compañeros nuevos, a un idioma... Se ha integrado muy bien. Muy contento, le ayudan mucho sus compañeros. Como siempre digo, nuestra fuerza es el grupo y el colectivo. Es uno más".