Gelabert decide el partido a favor del Sporting

El Sporting logró vencer por la mínima al Granada (1-0) en El Molinón con un solitario gol de Gelabert en los últimos minutos de un partido tenso y con alternativas que pudo caer de cualquier lado.

Un encuentro que no tuvo un dueño claro desde un inicio, con ambos equipos repartiéndose la posesión de balón y las llegadas al área generando situaciones de peligro en las dos porterías, pero sin el acierto suficiente a la hora de definir.

A lo largo del primer tiempo el Granada consiguió encontrar la red de la portería de Yáñez en un cabezazo de Faye al saque de una falta lateral próxima al área; sin embargo, el linier, ratificado posteriormente por el VAR, anuló el tanto por un fuera de juego milimétrico.

Pocos minutos después, sería el Sporting el que sumase su mejor ocasión hasta el momento con otro testarazo, este de Diego Sánchez, que se fue directo a la parte superior del larguero.

La segunda parte tuvo más emociones, empezando por dos decisiones arbitrales que generaron momentos de tensión al revisar una potencial roja de Jesús Bernal en los primeros minutos de juego, que finalmente Lax Franco desestimó tras acudir al monitor, y ya en el tramo final deshaciendo una de sus decisiones al anular un penalti que había indicado a favor del Sporting.

Las ocasiones también se sucedieron para uno y otro equipo, especialmente con dos llegadas al área, una de José Arnaiz por la parte nazarí, que finalizó con un disparo excesivamente cruzado, teniendo buenas opciones para asistir, y posteriormente con un disparo de Queipo que desvió lo justo un defensor para impedir que se convirtiese en gol.

No fue hasta el tramo final, con un Sporting más volcado, cuando por fin se abrió el marcador, obra de Gelabert, al culminar un contragolpe con un preciso disparo cruzado que batió a Luca Zidane.

Una victoria en los últimos compases que aúpan al Sporting a la sexta posición, al menos de manera momentánea, y que supone su segundo triunfo consecutivo a costa de un Granada que cae tras quince partidos consecutivos como invicto.