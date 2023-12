El ganador del Tour de Francia que llegó a fumarse 700 cigarrillos en un día

Jan Ullrich lo tenía todo para triunfar en el mundo del ciclismo. En 1996, con apenas 23 años fue segundo en su primer Tour de Francia, al año siguiente se subía a lo más alto del podio en París. Había nacido una estrella y todos los expertos vaticinaban un largo reinado, pero no fue así. Nunca más volvió a ganar el Tour y acabó envuelto en una espiral de alcohol y drogas que casi le destruye.

Así lo ha contado en su documental 'Jan Ullrich-The Hunter', nuevas claves sobre su vida de claros y oscuros en el que desvela su grave problema con la bebida: "Estuve sin beber durante nueve meses pero un día bebí un vaso y al cabo del tiempo perdí el control. Pasé del vino al whisky. Primero un vaso al día, luego dos, me adormecía todas las semanas. Era un deportista de alto nivel y podía llevar mi cuerpo hasta el extremo. Eso me permitió ganar un Tour pero también ir en la otra dirección. Podía beber más whisky e inhalar más y más cocaína. Muchas personas se habrían suicidado, pero mi cuerpo resistió", revela en ese documental.

Esa espiral le llevó a ponerse retos para superar: "A mí mismo se me ocurrieron desafíos. Una vez quise estabecer un récord mundial: fumé más de setecientos cigarrillos en un día. Es un misterio cómo aguanté tanto tiempo". Sin embargo, su cuerpo no pudo aguantar el ritmo y pagó el peaje deportivamente: "En 2006 caí del pedestal de favorito a ganar el Tour. Pasé de ser un purasangre a un caballo de granja. Eso es difícil y aún me duele. Cree mis problemas por mis errores y debilidades. Estuve en la cima, caí al infierno y ahora lucho por estar en el medio".

Jan Ullrich conquistó el Tour de Francia de 1997. Cordon Press.





Hasta que casi toca fondo en 2018, lo que llevó a tener que tratarse por sus adicciones: "En 2018 estaba realmente deprimido. Como ciclista sufrí, pero tras mi carrera ese sufrimiento fue en la dirección equivocada. En 2018 estaba en mi punto más bajo, con todo lo que una persona podía soportar física y mentalmente. El siguiente paso habría sido la muerte".

A lo largo de su carrera conquistó 32 victorias, entre ellas el Tour de Francia de 1997 y la Vuelta a España de 1999. Subió al podio en París como segundo clasificado en otras 5 ocasiones (1996, 1998, 2000, 2001 y 2003). Además, fue campeón olímpico en 2000 en Sidney y llegó a ganar 7 etapas de la ronda gala y dos mundiales contra el crono. Uno de los grandes, que pudo haber sido aún más grande.