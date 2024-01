Sigue en directo la Gala de los Premios The Best 2023 de la FIFA

Este lunes se decide en Londres quién es el ganador del premio The Best 2024 que entrega la FIFA.

· Mejor entrenador: Pep Guardiola | Finalistas: Simone Inzaghi y Luciano Spaletti

· Mejor once masculino del año: Courtois; Dias, Stones, Walker; Bellingham, De Bruyne, Silva; Vini, Mbappé, Haaland y Messi

· Mejor entrenadora de fútbol femenino: Sarina Wiegman | Finalistas: Jonatan Giraldez, Emma Hayes

· Mejor once femenino: Earps; Carmona, Greenwood, Bronze; Walsh, Aitana Bonmati, Toone; Russ, Morgan, Kerr y James









Sigue en directo la resolución de cada una de las candidaturas restantes.

· Mejor jugador The Best: Erling Haaland, Kylian Mbappé o Leo Messi

· Mejor jugadora The Best: Aitana Bonmati, Linda Caicedo o Jenni Hermoso

· Premio Puskas: Julio Enciso, Gilherme Madruga o Nuno Santos

· Mejor portero: Yassine Bounou, Thibaut Courtois o Ederson

· Mejor portera: Mackenzie Arnold, Cata Coll o Mary Earps

Ganadores de anteriores ediciones

Desde que la FIFA y France Football rompieron su acuerdo, los ganadores de los premios The Best han sido los siguientes:

2016: Cristiano Ronaldo (finalistas: Leo Messi y Antoine Griezmann)

2017: Cristiano Ronaldo (finalistas: Leo Messi y Neymar)

2018: Luka Modric (finalistas: Cristiano Ronaldo y Mo Salah)

2019: Leo Messi (finalistas: Virgil Van Dijk y Cristiano Ronaldo)

2020: Robert Lewandowski (finalistas: Cristiano Ronaldo y Leo Messi)

2021: Robert Lewandowski (finalistas: Leo Messi y Mo Salah)

2022: Leo Messi (finalistas: Kylian Mbappé y Karim Benzema)



En categoría femenina:

2016: Carly Lloyd (finalistas: Marta Vieira y Melanie Behringer)

2017: Lieke Martens (finalistas: Carly Lloyd y Deyna Castellanos)

2018: Marta Vieira (finalistas: Dzsenifer Marozsán y Ada Hegerberg)

2019: Megan Rapinoe (finalistas: Alex Morgan y Luzy Bronze)

2020: Luzy Bronze (finalistas: Pernille Harder y Wendie Renard)

2021: Alexia Putellas (finalistas: Sam Kerr y Jenni Hermoso)

2022: Alexia Putellas (finalistas: Alex Morgan y Beth Mead)