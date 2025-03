La firme posición de Heri Frade sobre la suspensión del Villarreal-Espanyol por el temporal: "Cuando se trata de personas"

La suspensión del Villarreal-Espanyol parece que tiene poca discusión: ante la posibilidad de inundaciones en la provincia de Castellón, lo más sensato parece que el partido no se juegue.

Y en eso existe unanimidad. Otra cosa es la gestión de la alerta meteorológica y los avisos que afectaron al partido porque el duelo liguero se suspendió cuando el partido debería llevar diez minutos de juego, y tanto con los jugadores en el campo como los espectadores en sus asientos.

EFE Los videomarcadores de la Cerámica anuncian la suspensión del Villarreal - Espanyol

Bajo una copiosa lluvia, los aficionados que acudieron al Estadio de la Cerámica recibieron, sobre la hora de partido, el aviso de que el duelo comenzaría con retraso. Sin embargo, poco después, la megafonía y los videomarcadores confirmaron la decisión definitiva.

En Tiempo de Juego se fue contando la información al minuto: Isaac Fouto asegura que LaLiga y la Federación tenían claro que el partido no debía comenzarse. Para Heri Frade, conductor del programa, "si los organizadores (LaLiga y RFEF) dicen que no se juega, se acepta la recomendación y ya está".

La cuestión era haberle dicho "a la gente a las seis de la tarde que no vaya al estadio, y sería suficiente".

Según fuentes de LaLiga, antes de la hora de comienzo de partido, existía la duda o la oposición de seguir dicha recomendación, y que el partido se jugase, por parte de alguna entidad local o regional -que no de fútbol-.

Y a pesar de recordar otros aplazamientos de partidos de fútbol por causas similares, en los que finalmente no tuvo que lamentarse ningún daño ni material ni persona, "es mejor en esta situación que el partido no se juegue", recordó Fouto, al que siguió Heri Frade, contundente: "A mí los excesos de responsabilidad cuando se trata de personas o tráfico me parecen bien".

EL AVISO DE EMERGENCIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

En torno a las seis de la tarde, el aviso que dio la Comunidad Valenciana y que afectaba directamente al Villarreal-Espanyol, era el siguiente.

"Emergencia situación 0 por inundaciones en toda la provincia de Castellón; litoral norte de Alicante y en toda la provincia de Valencia (esta declaración no modifica la situación de aquellos municipios declarados en Situación 1 y 2 por motivo de la DANA del 29/10/2024)".

Además, entre las recomendaciones a seguir estaban el cierre de la circulación en barrancos, ramblas y alrededores, la suspensión de actividades al aire libre (entre las que se incluye el fútbol), y la suspensión de actividades escolares y educativas.