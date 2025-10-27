TIEMPO DE JUEGO
El potente mensaje de Rubén Martín, narrador de Tiempo de Juego, contra el bullying durante el minuto de silencio por Sandra Peña en La Cartuja: "Si algún niño está escuchando ahora la radio"
El comentarista de Tiempo de Juego ha aprovechado el homenaje a la joven bética para lanzar una necesaria reflexión sobre la lacra del acoso escolar
Antes del inicio del partido entre el Betis y el Atlético de Madrid, el estadio Benito Villamarín ha guardado un respetuoso minuto de silencio. El homenaje ha estado dedicado a la memoria de Sandra Peña, la joven aficionada bética fallecida recientemente, y también al socio número 5 del club, Felipe Mazdemont.
Un llamado a la acción
Durante la retransmisión en Tiempo de Juego, y a raíz del homenaje, el comentarista Rubén Martín ha lanzado un contundente mensaje dirigido a la audiencia más joven. El periodista ha hecho un inciso para hablar directamente sobre el acoso: "Si hay algún niño escuchando la radio ahora, si ves que hay alguien que se meten con él, ponte de su lado, díselo al profe, díselo a sus padres, porque a lo mejor él no se atreve".
Fracaso colectivo
La reflexión ha continuado en la antena, donde los comentaristas han calificado la situación como un fracaso de todos como sociedad educacional. En el debate se ha señalado la responsabilidad de múltiples actores, desde los colegios, que "son los que están pendientes de los chavales cuando se juntan", hasta las familias y el entorno. Además, se ha recordado que en este caso los padres de la joven habían denunciado la situación de acoso.
