Filipe Luis, en Tiempo de Juego: "Mi mejor recuerdo es la Copa del Rey ganada frente al Real Madrid"

Filipe Luis ha atendido al Tiempo de Juego de COPE en el día de su despedida del Atlético de Madrid. El jugador se ha mostrado emocionado, y ha calificado de “difícil” la decisión.”Mi mejor recuerdo es la Copa del Rey ganada frente al Real Madrid, por todo lo que había vivido dos, tres años antes en los derbis que habíamos jugado, casi siempre perdidos, fue un dia especial, ese camino por la Castellana, lo que vivimos con nuestra afición ese dia, para mi es insuperable. Al despertarme al dia siguiente estaba en una nube”.

En relación al futuro de uno de sus compañeros de selección Filipe dijo: “Quiero que Neymar acabe en el Barcelona, ahí es él, es feliz al lado de Messi, se encuentran y se conocen en el campo, espero por el bien del futbol brasileño que vuelva, pero creo que no va a ser fácil”.

Su futuro inmediato pasa por volver a su país, aunque no lo confima al 100%: “Las negociaciones con el Flamengo están avanzadas, pero hasta que no esté firmado no puedo hablar, pero hablando con Valdano en una entrevista, el me comentó, déjate hasta la última gota por el futbol, y eso es lo que voy a hacer, yo voy a jugar hasta que el cuerpo no pueda más, yo no me voy a retirar del futbol, el futbol me va a retirar a mí”.

“Tener un jugador como James sería muy interesante, ayer me ví el partido contra el Numancia y hay mucha calidad arriba, y además teniendo dos delanteros como Morata y Diego Costa, imagínate teniendo a James para ponérsela delante del portero, no estaría nada mal. Venga quien venga va a ayudar”, refiriendóse al posible fichaje de James por el conjuntos rojiblanco.

Filipe no descarta volver al Atlético de Madrid en el futuro: “Me encantaría que realmente fuese un hasta luego , y tal como he hablado con el club así será, no sé cuándo me retire que va a pasar, pero ayer estuve hablando con Gabi, Juanfran y todos nosotros queremos volver al club" y añade que: "Para que un club crezca nosotros tenemos que poner de nuestra parte, dejar de lado nuestra felicidad personal para ayudar al club, ponernos al servicio del club. El objetivo es ayudar al Atleti”.