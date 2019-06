Filipe Luis, en Tiempo de Juego: "Me gustaría que Neymar jugara en el Barça, él allí es feliz"

Nuestro enviado especial a la Copa de América, Nacho García, consiguió hablar con Filipe Luis después de la victoria de Brasil por 5-0 ante Perú

SOBRE EL PARTIDO ANTE PERÚ

"Ayuda tener un césped rápido y los goles rápidos han ayudado a quitar la ansiedad. Jugamos a tener tranquilidad y al tener el balón".

¿RIVAL CUARTOS?

"Argentina tiene el mejor jugador del mundo aunque digan que está mal, pero también son complicados tanto Japón y Catar. En la Copa América estamos teniendo problemas con los céspedes. Venga quien venga será complicado".

¿CERRAR BOCAS?

"Es normal y estamos acostumbrados incluso ganando y jugar bien nos dan palos, lo único que queríamos era ganar y quedar primeros. El equipos está en la misma dirección y en la misma ola".

¿JUGARÁS CON NEYMAR EN EL BARÇA?

"Puede pasar muchas cosas al final de la Copa América. Como prometí al Atlético que no iba a negociar con nadie hasta que no acabara la Copa de América. Hay que hablar muchas cosas con el Atlético. Se viene un mes de julio complicado".

¿NEYMAR SEGUIRÁ EN PARÍS?

"Neymar si se va al Barça, no he hablado con él de eso, sería un bombazo en el mercado. Me gustaría verle en el Barça porque allí es feliz y disfruta mucho más. Necesita recuperar la sonrisa y la alegría que tenía allí, pero no estoy en su cabeza y no sé lo que piensa, yo solo sé lo que dice la prensa".

DEPORTIVO

"Espero que pase el Deportivo. Me trató de una manera especial y se merecen estar en Primera y que aprendan de los errores del pasado".

TORRES

"Hablé hace una semana con él porque estaba con Coutinho y Coutinho es fan de Torres y le enviamos una foto. No esperaba para nada que dijera que se retira del fútbol".