La FIFA niega a Irán su petición para el Mundial: "No se puede"

La FIFA ha decidido no trasladar a México los partidos de la selección de fútbol de Irán en la próxima Copa Mundial, programados para jugarse en Estados Unidos, a pesar de la guerra en curso del Gobierno estadounidense en Oriente Medio, según dijo este viernes la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Irán solicitó no disputar sus tres partidos de la fase de grupos en EE.UU., después de que este país e Israel atacasen territorio iraní el 28 de febrero en unos combates que solo han cesado en los últimos días gracias a un frágil alto el fuego, pero con la Casa Blanca amenazando con continuar sus ataques.

Cordon Press Ali Gholizadeh, en el último Mundial de Catar disputado en 2022.

"La FIFA decidió finalmente que los partidos no pueden trasladarse de sus sedes originales", declaró Sheinbaum en una rueda de prensa. Desde el punto de vista de la FIFA, esto habría supuesto "un enorme esfuerzo logístico", según apostilló la máxima mandataria del Gobierno mexicano. El organismo rector del fútbol mundial ya había expresado reservas hacia esa petición de Irán sobre trasladar sus partidos contra Bélgica, ante Nueva Zelanda y frente a Egipto en el Mundial, el cual se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en sedes de EE.UU., México y Canadá.

Irán se enfrentará a Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto en la fase de grupos, y los tres partidos se disputarán en Estados Unidos, país que acoge el torneo del 11 de junio al 19 de julio junto con México y Canadá. El primer partido les medirá a los oceánicos el 16 de junio a las 03:00 en Los Ángeles. El segundo tendrá lugar el 21 de junio a las 21:00 horas con Bélgica como rival y en el mismo lugar. Para el tercero viajarán a Seattle para enfrentarse a Egipto el 27 de junio a las 05:00 horas.

FIFA Estos son los 48 países que disputarán el Mundial 2026 de fútbol.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había estado presionando para que Irán participase a pesar de las tensas relaciones entre los gobiernos de Teherán y de Washington. "Queremos que Irán juegue, e Irán jugará en el Mundial. No hay plan B, C o D: solo hay un plan A", afirmó Infantino hace dos semanas a la cadena televisiva mexicana N+ Univision.

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, según recogió la agencia estatal de noticias IRNA, comentó recientemente que el equipo boicoteará en otros aspectos a EE.UU., pero no el Mundial. Y luego el presidente de EE.UU., Donald Trump, describió como algo "inapropiado" que Irán participe, "por su propia vida y seguridad".

De no participar finalmente la selección asiática no se sabe cómo se otorgará esa plaza, aunque el reglamento FIFA dispone que será el organismo el que decida para quién va. Una opción es que sea para la selección que perdió la repesca asiática: Emiratos Árabes Unidos. Otra posibilidad es que se otorgue al país con más ránking que no está clasificado para el torneo. En ese caso sería para Italia. Sin embargo, son todo especulaciones.