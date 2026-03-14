La condición de Irán para participar en el Mundial

Irán ha propuesto trasladar sus partidos del Mundial de Estados Unidos a México, uno de los países coanfitriones, debido a la guerra en Oriente Próximo, y el ministro de Deportes del país, Ahmad Donyamali, afirmó que estudiarían la propuesta junto con la FIFA, informó este sábado la agencia estatal de noticias Irna.

"Espero que se puedan crear las condiciones para que nuestros chicos puedan participar en el Mundial después de todo. Es importante hacer un uso cuidadoso de todos los aspectos deportivos para garantizar que la participación siga siendo posible", apuntó Donyamali.

EFE Los jugadores de Irán celebran su clasificación al Mundial 2026.

Irán se enfrentará a Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto en la fase de grupos, y los tres partidos se disputarán en Estados Unidos, país que acoge el torneo del 11 de junio al 19 de julio junto con México y Canadá. El primer partido les medirá a los oceánicos el 16 de junio a las 03:00 en Los Ángeles. El segundo tendrá lugar el 21 de junio a las 21:00 horas con Bélgica como rival y en el mismo lugar. Para el tercero viajarán a Seattle para enfrentarse a Egipto el 27 de junio a las 05:00 horas.

Estados Unidos e Israel llevan desde el 28 de febrero realizando ataques aéreos contra Irán. Teherán está llevando a cabo contraataques en la región. Donyamali descartó el miércoles la participación de Irán en el Mundial, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo al día siguiente que no era "apropiado" que Irán jugara por razones de seguridad. Irán desestimó esta afirmación, alegando que las decisiones las tomaba exclusivamente la FIFA.