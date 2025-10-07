La FIFA asegura que el abuelo de Garcés nació en Argentina y no en Malasia

El pasado 27 de septiembre saltaron todas las alarmas y la FIFA impuso 12 meses de inhabilitación a Fernando Garcés, jugador del Deportivo Alavés, por la falsificación de documentos en su convocatoria de la selección de Malasia. Además, la Federación tendrá que afrontar una multa de aproximadamente 375.000 euros.

Ahora la FIFA, a través de su Comisión Disciplinaria, ha hecho públicas las razones de la sanción a Garcés por documentación falsa. Según el órgano internacional, el certificado de nacimiento mostraba un abuelo malayo nacido Penang, cuando, en realidad, su abuelo nació en Santa Fe, Argentina.

Cordon Press Garcés era el jefe indiscutible para Coudet en el centro de la zaga del Alavés.

Una información, que llegó a manos de la FIFA el 6 de junio de 2025, y que fue suficiente para que el jugador del Alavés jugara con la selección malaya por "cumplir con todos los requisitos pertinentes". Con él otros seis jugadores, también sancionados, jugaron un partido contra Vietnam.

Tras esto, el día 11, la FIFA expresó sus dudas sobre algunos futbolistas, entre los que no estaba Garcés, pero finalmente comenzó una investigación. Mas tarde, la Secretaría la Comisión Disciplinaria se hizo con una copia de las partidas oficiales de nacimiento de los familiares de los jugadores.

Fue ahí donde se vio que el abuelo de Garcés nació en Argentina y desde la FIFA, indicaron que las autoridades malasias "nunca recibieron los certificados de nacimiento originales".