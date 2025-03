La felicidad de Mbappé al volver con Deschamps a Francia: "Nunca hemos roto entre nosotros aunque hubo discrepancias que no necesitan saberse"

Kylian Mbappé está muy feliz de volver con la selección francesa. No cabe otra interpretación tras leerse la entrevista que este lunes publica Le Parisien, donde habla sin tapujos de su relación y sus recientes desencuentros con el seleccionador Didier Deschamps.

El buen momento que vive el delantero con el Real Madrid le ha abierto de par en par las puertas del equipo galo, y ya imagina cómo será el reencuentro con Deschamps: "Le daré un abrazo, como siempre. Mi relación con él no ha cambiado".

Mbappé no habla de ruptura con el seleccionador: "Si hubiéramos roto, nunca habría respondido a sus llamadas. Si rompo con alguien, no mantengo el contacto, eso no sé fingirlo. Pero tengo mi educación y siempre he mantenido respeto por el entrenador. Y ese respeto no lo voy a perder. He alcanzado muchos éxitos con él y esa relación no puede acabar en la basura por dos o tres diferencias que no son ni serias, en absoluto".

Sin embargo, al mencionar dichas desavenencias, Mbappé opta por no airearlas: "No es que sean secretos, pero la gente no necesita conocerlas. Son desacuerdos, como hay con otros compañeros, lo que no quiere decir que no los respetes".

Lamenta no haber podido tener más continuidad con la selección francesa, y por eso está tan feliz: "Es un placer encontrármela de nuevo. Todo el mundo sabe lo que significa esta camiseta para mí, vuelvo con las mismas ganas y energías de hacer triunfar al equipo francés".

Sin embargo, durante sus últimas ausencias se llegó a poner en duda que Mbappé atepusiera los intereses del Real Madrid a los de la selección francesa: "No me correspondía a mí hablar. Cuando te lesionas, quien habla es el club y los doctores. Cuando discutes con el entrenador, es él quien habla, y así fue. No sé por qué la gente esperaba que fuese yo quien hablase. Internamente, ha estado todo muy claro, aunque puedo entender lo que se veía desde fuera". Además, reconoce que se escribieron al respecto "muchas cosas que no fueron verdad. Dijeron que yo solo quería concentrarme con Francia en las grandes citas, que no quería volver... Era todo tan ridículo que, simplemente, lo dejé ir".

Y a pesar del momento de crisis que sufrió en el primer tercio de la temporada con el Real Madrid, y la polémica con la selección y con Deschamps, "nunca, nunca" pensó en tirar la toalla: "Ningún jugador ha tenido una carrera lineal. Hay momentos difíciles para cualquier jugador, pero pude escalar la cuesta mucho más fácil de lo que esperaba", afirmó.