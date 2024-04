La Federación nigeriana de fútbol tantea a Samu Omorodion para ser convocado por la absoluta

La Federación de Fútbol de Nigeria ha llamado a la puerta de Samu Omorodion.

El futbolista del Atlético de Madrid, cedido esta temporada en el Deportivo Alavés, ya ha jugado con la sub-19 y la sub-21 de la Selección Española, pero tiene abierta la posibilidad de jugar con la absoluta de Nigeria, dado que tiene ascendencia nigeriana.

Según el portal especializado en fútbol nigeriano Owngoalnigeria.com, el representante del futbolista reconoce el contacto y el interés que ha habido por parte de la Federación de fútbol de su país con el padre de Samu, que siempre ha delegado en su hijo su decisión respecto a con qué país querrá jugar, llegado el caso.

La relación entre De la Fuente y Samu

Samu, de 19 años, ha jugado cinco partidos oficiales con la sub-19 española y otros siete con la sub-21. De hecho, ha sido uno de los fijos en el bloque convocado para disputar la Clasificación para la Eurocopa de la categoría.

En una entrevista reciente con Marca, Samu rompió una lanza a favor de España y del interés de 'La Roja': "Siempre lo he tenido claro, la verdad. España ha sido quien ha demostrado ese interés por mí y me han transmitido mucha confianza.Y sí, la verdad es que he pensado alguna vez en los JJOO de París. Ojalá llevarnos la medalla a España".