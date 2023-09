El fallo de la Inteligencia Artificial que sorprende a Paco González: "¿El Atlético?"

La Inteliencia Artificial se ha convertido en los últimos meses en uno de los principales baluartes de la tecnología. Con la explosión de esta tecnología, varias plataformas han destacado especialmente y que han llamado la atención a la gente. El más famoso es, sin duda, ChatGPT. Una aplicación que te permite hacer preguntas que son respondidas de inmediato, y con sorprendentes resultados. Desde pedirle una receta de cocina hasta un guión de una película dramática, muchos han aluciando con lo que es capaz esta tecnología.

Otra capacidad sorprendente que tiene lo hemos visto en las últimas semanas, con otra aplicación llamada Rask.ai, la cual permite doblar cortes a otro idioma con la misma voz. La precisión de esta plataforma ha provocado multitud de 'memes' en redes sociales, con cortes de fragmentos míticos siendo doblados a cualquier idioma que se quiera en el mundo. Por ejemplo, se podría doblar cualquier narración de un gol de Manolo Lama al inglés.

Esto provoca que mucha gente tenga sus reticencias con la Inteligencia Artificial, al entender que puede llegar a un punto en el que sea difícil separar lo ficticio de lo real. De hecho, hay algunos que slicitan una regulación al respecto, algo que podría llegar en los próximos años. Esto ha llegado a un punto en el que incluso hay narraciones y estadísticas en el fútbol que se realizan gracias a la Inteligencia Artificial.

Sin embargo, esto no siempre sale bien porque acaba fallando. Y de eso se dieron cuenta en Tiempo de Juego, con una estadística en concreto que afecta al Atlético de Madrid y que no es que sea precisamente razonable.

El detalle de la Inteligencia Artificial relacionado con el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid no vivió un buen sábado, con una dura derrota ante el Valencia por 3-0. Un partido que hasta el propio Cholo Simeone señaló que era el peor partido en su etapa como técnico rojiblanco, que ya lleva vigente desde enero de 2012, más de 11 años, y que ha generado muchas críticas en el entorno rojiblanco.

Precisamente, el cuadro colchonero fue protagonista de una curiosa estadística que sorprendió bastante a Paco González, director de Tiempo de Juego, cuando el colaborador del programa Miguel Aguilar se la explicó, y que tiene que ver con un aspecto histórico del equipo. Escucha el fragmento de Tiempo de Juego en el que se explica este curioso detalle.

Los fallos graves que presenta la Inteligencia Artificial y que indignan a los aficionados del fútbol

Sin embargo, no fue el único de los que se describieron al respecto en el programa, al haber varios fallos que demuestran que la Inteligencia Artificial todavía tiene camino por recorrer para que sea útil en nuestra vida. Sobre todo, porque aunque el fútbol sea un deporte de interpretación y en el que hay cosas que pueden ser o no, también tienen detalles que son exactos, como si una pelota entra o no entra en un gol. Esto último ocurrió en el partido del Celta ante el Mallorca, en el que se anuló un gol fantasma a Bamba que ha provocado cierta polémica.

Estos errores de la Inteligencia Artificial van desde detalles históricos hasta temas de interpretación del fútbol, que te hacen preguntarse cómo demonios se equivocaron con estos fallos, al ser bastante simples de corregir y que incluso parecen de broma. Escucha la sección de Miguel Aguilar en Tiempo de Juego en el que revela varios errores de la Inteligencia Artificial relacionados con el fútbol y a los que reacciona en directo Paco González.

