Fallece a los 69 años el padre de Kobe Bryant, el ex jugador de la NBA Joe Bryant

Joe 'Jellybean' Bryant, exjugador de la NBA y padre del legendario Kobe Bryant, falleció a los 69 años, informó este martes la universidad La Salle en la que fue jugador y también miembro de su cuerpo técnico.



El comunicado no detalló la causa de la muerte ni la fecha, pero Fran Dunphy, actual entrenador de La Salle, aseguró al periódico The Philadelphia Inquirer que Joe Bryant había sufrido un derrame cerebral hace poco.

We are saddened to announce the passing of La Salle basketball great Joe Bryant.



Joe played for the Explorers from 1973-75 and was a member of our coaching staff from 1993-96. He was a beloved member of the Explorer family and will be dearly missed. pic.twitter.com/A3sgZzVkkt