La FA respalda un estudio a favor de un rediseño del balón de fútbol que reduzca el impacto de los cabeceos

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) ha respaldado una investigación reciente de la Universidad de Loughborough que concreta que el impacto de un remate de cabeza provoca una transferencia de energía por ondas de presión al cerebro que los científicos califican como "comparable a las documentadas en algunos disparos y explosiones militares".

Impacto similar a explosiones militares

Tal como informa la BBC, dicho estudio dibuja que el hecho de rematar de cabeza es algo más peligroso de lo que parecía.

El doctor Ieuan Phillips, investigador principal del estudio, ha sido tajante al comparar estas mediciones con las de las explosiones de baja intensidad. Según Phillips, las magnitudes registradas son lo suficientemente relevantes como para generar preocupación en entornos médicos y militares.

El mito del balón moderno y la presión legal

Uno de los puntos más controvertidos del estudio es que tumba el mito de que los balones modernos son intrínsecamente más seguros que los antiguos modelos de cuero.

En enero de este año, un juez forense dictaminó que cabecear balones de forma repetida fue, con toda probabilidad, un factor determinante en la muerte de Gordon McQueen, exdefensa del Manchester United.

Su caso, sumado al histórico precedente de Jeff Astle, ha forzado a la FA a implementar prohibiciones graduales de los cabezazos en categorías infantiles y a emitir directrices para limitar los remates de alta potencia en los entrenamientos profesionales.

Charlotte Cowie, directora médica de la FA, ha confirmado que estos datos ya han sido compartidos con la FIFA y la UEFA con un objetivo claro: establecer nuevas especificaciones de prueba que obliguen a los fabricantes a diseñar balones que minimicen la transferencia de energía al cerebro.