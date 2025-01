Expediente extraordinario al Getafe por los insultos racistas a Balde

El Comité de Competición ha decidido este miércoles abrir un expediente extraordinario al Getafe tras los insultos racistas que el jugador del Barcelona, Alejandro Balde, denunció ante los medios de comunicación el pasado sábado después del encuentro de la 20ª jornada de LaLiga que enfrentó a ambos equipos en el Coliseum.

"Visto el contenido del apartado 4. Público del acta arbitral del referido partido, así como el escrito de denuncia recibido de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, referido indiciariamente a los mismos hechos, se acuerda la apertura de un expediente extraordinario", reza la resolución del Comité hecha pública este 22 de enero.

"Quiero decir que hoy, de parte de la afición, he recibido varios insultos racistas y creo que es algo que no debería seguir pasando. pero hay que dejarlo atrás y pensar en el siguiente partido", dijo en Movistar+ un Alejandro Balde, que agregó que sucedió "en la primera parte". "Al acabar la primera parte se lo dije al árbitro y activó el protocolo, y en la segunda parte... No sé cómo funciona eso", agregó.

El Getafe y LaLiga se encuentran recabando información para poder esclarecer lo ocurrido e identificar al autor o autores de los mismos. No es la primera vez que algo así sucede en el Coliseum. La pasada temporada Acuña, jugador del Sevilla sufrió también insultos racistas. Al club se le castigó con tres partidos de cierre parcial de la grada, que finalmente no cumplió.

El mismo procedimiento realizado con el Getafe, lo ha llevado a cabo también Competición con el Sporting de Gijón tras el mismo tipo de insultos racistas que sufrió en El Molinón, también el sábado, el futbolista del Elche Bambo Diaby. El club asturiano ya identificó y expulsó a un seguidor por lo ocurrido.