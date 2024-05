Exhibición histórica de Leo Messi en la MLS

Con cinco goles y una asistencia, Lionel Messi firmó este sábado un nuevo recital en la paliza por 6-2 del Inter Miami a los New York Red Bulls. Esos cinco pases de gol de Messi en un solo partido suponen un nuevo récord en la MLS.

El genio de Rosario estuvo muy bien acompañado por el uruguayo Luis Suárez, que rindió a un nivel sensacional con un triplete (su primer 'hat-trick' con el conjunto de Florida); y el paraguayo Matías Rojas, que completó la exhibición con un doblete para un Inter Miami que remontó y marcó todos sus goles en la segunda mitad. Con cuatro triunfos seguidos, el Inter Miami es líder del Este con 24 puntos después de 12 encuentros.

Making history… AGAIN: 5?? assists 1?? goal tonight for the ?? pic.twitter.com/vjqheLTPu6