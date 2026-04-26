Exhibición para la historia de un suplente de los Wolves

orlando magic, 113 - detroit pistons, 105 (2-1)

Los Orlando Magic ganaron a los Detroit Pistons por 113-105 tras sobrevivir a una remontada visitante de 17 puntos en el último cuarto y se pusieron 2-1 arriba en la eliminatoria. A falta de 8:42 para el final, los Magic se habían escapado 96-79 tras un mate de Wendell Carter Jr., alcanzando así una máxima ventaja de 17 puntos. El partido parecía sentenciado a favor de Orlando cuando, con un Cade Cunningham desatado, los Pistons remontaron en poco menos de seis minutos toda esa desventaja hasta ponerse 104-105 a 2:52 del final.

Jamahl Mosley pidió tiempo muerto para sacar a sus hombres del colapso en el que se habían hundido. Y le funcionó. Los Magic cerraron el partido con un parcial de 9-0, dejando a los Pistons en blanco en esos 2:52 finales. Paolo Banchero acarició el triple-doble con 25 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias, Desmond Bane sumó otros 25 puntos, mientras que Wendell Carter Jr. firmó un doble-doble con 14 puntos y 17 rebotes. Para los Pistons, Cade Cunningham firmó 27 puntos y 9 asistencias, aunque solo encestó 8 de 23 tiros de campo (34,8 %).

minnesota timberwolves, 112 - denver nuggets, 96 (3-1)

Los Minnesota Timberwolves demostraron una resiliencia admirable en su victoria por 112-96 sobre los Denver Nuggets, con la que ponen 3-1 la serie de primera ronda, tras perder por lesión a Donte DiVincenzo y Anthony Edwards en el primer tiempo. En ausencia de sus compañeros, Ayo Dosunmu jugó el partido de su vida con 43 puntos saliendo del banquillo. Jamal Murray fue el máximo anotador de los Nuggets con 30 puntos, mientras que Jokic rozó el triple-doble con 24 puntos, 15 rebotes y 9 asistencias.

El duelo terminó muy caldeado después de que Nikola Jokic y Jaden McDaniels llegaran a las manos y fueran expulsados cuando solo quedaba un segundo en el cronómetro. El serbio se encaró con McDaniels después de que este anotara una canasta en la última posesión, con el partido ya decidido y los Nuggets sin defender, un gesto considerado una falta al código no escrito del baloncesto, lo que desató una tángana sobre la pista.

atlanta hawks, 98 - new york knicks, 114 (2-2)

Los New York Knicks se recuperaron de sus dos últimas derrotas frente a los Atlanta Hawks con una contundente victoria por 98-114 con la que igualan la serie 2-2 y vuelven a tener el factor cancha a favor. Fue un golpe de autoridad de los Knicks, que anularon a los Hawks en ataque, con una defensa asfixiante, luchando todos los balones y no dando a CJ McCollum y compañía ni un respiro.

Karl-Anthony Towns firmó un triple-doble con 20 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias y OG Anunoby contribuyó con un doble-doble con 22 puntos y 10 rebotes, mientras que Jalen Brunson terminó con 19 puntos. Para Atlanta, McCollum anotó 17 puntos, Nickeil Alexander-Walker 15 y Jalen Johnson 14.

phoenix suns, 109 - oklahoma city thunder, 121 (0-3)

Shai Gilgeous-Alexander firmó 42 puntos y 8 asistencias en la victoria a domicilio de los Oklahoma City Thunder sobre los Phoenix Suns por 109-121, un resultado que deja la serie 3-0, prácticamente vista para sentencia. Esos 42 puntos suponen la mejor marca de su carrera en un partido de 'playoff' para el canadiense, que asumió todo el liderazgo del equipo ante la nueva lesión sufrida por Jalen Williams.

Los Suns fueron un equipo correoso, que se resistió a claudicar, especialmente con un Dillon Brooks que terminó con 33 puntos, después de haber anotado 30 en el segundo partido de la serie. Además de los 42 puntos de Gilgeous-Alexander, solo Ajay Mitchell (15 puntos), Alex Caruso (13) y Chet Holmgren (10) terminaron en dobles dígitos. Para los Suns, a los 33 puntos de Brooks, Jalen Green sumó 26, Devin Booker 16 y Oso Ighodaro 15.