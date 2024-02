Un excampeón mundial de natación acepta doparse por un millón de dólares para batir un récord

James Magnussen dejó la natación en 2019, después de ser campeón mundial de natación en los 100 libres de 2011 y 2013; además de, plata y bronce olímpico en los Juegos de Londres 2012, y otro tercer puesto en Río 2016. Cinco años más tarde ha aceptado regresar al deporte y doparse a cambio de un millón de dólares. En concreto, para batir la plusmarca mundial en los 'Enhanced Games' (Juegos Mejorados), competición en la que se permite el uso de fármacos y sustancias que mejorar el rendimiento.

La modalidad en la que va a competir a finales de 2024 para lograr esa hazaña son los 50 libres, cuyo récord lo ostenta el brasileño César Cielo en 2009. La marca a superar es la de 20,91 segundos, aunque si Magnussen lo superase no tendría validez oficial. El mejor tiempo del nadador australiano en esta disciplina fue de 21,52.

"Si aportan 1 millón de dólares para el récord mundial de 50 metros estilo libre, me sumaré como su primer atleta", afirmó el nadador en una entrevista para Hello Sport. "Le daremos a James Magnussen un cheque de 1 millón de dólares por batir el récord mundial de 50 metros estilo libre", respondió D'Souza, propietario de los 'Enhanced Games'. A lo que el nadador aceptó y aseguró que "me exprimiré al máximo y lo romperé (el récord) en seis meses".



"Quiero abordar esto de la manera correcta. Quiero ir a Estados Unidos. Tomar los suplementos adecuados. No sé mucho sobre ese mundo, así que quiero investigar. Quiero tener el equipo adecuado detrás de mí. Me gustaría documentarlo en vídeo. Mostrar cómo se puede hacer de forma segura y adecuada y crear un deportista que no hayamos visto antes", expresó Magnussen en sus redes sociales.

El creador y propietario del evento aseguró que el australiano no es el único que buscará batir ese récord y otros tantos en su campeonato. "No tengo ninguna duda de que ahora que James ha hecho esto públicamente habrá docenas, cientos de atletas (listos para unirse). Mi teléfono está explotando", afirmó D'Souza a Australian Associated Press.