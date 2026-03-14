Evacuado en ambulancia un jugador del Lecce al caer desplomado al suelo

El zambiano Lameck Banda, delantero del Lecce, fue este sábado evacuado en ambulancia del Estadio Diego Armando Maradona en el que jugaba ante el Nápoles (2-1) al caer desplomado al suelo por lo que apunta a ser un dolor en la parte superior diestra del pecho provocado por un golpe que recibió en los segundos previos.

En los últimos minutos, cerca del banquillo del Nápoles, Banda cayó al suelo provocando la alarma de Antonio Conte, que rápidamente entró al campo para llamar la atención de colegiado y servicios médicos de ambos equipos.

El jugador había chocado unos segundos antes con el español Miguel Gutiérrez en esa zona, en lo que podría haber sido el golpe que desencadenó todo.

Banda fue evacuado consciente y bajo el aplauso del Maradona, totalmente en silencio durante los minutos en los que fue atendido en el terreno de juego.

Según las primeras informaciones que el cuerpo médico del Lecce facilitó a la retransmisión televisiva de DAZN, el zambiano está respondiendo bien y se encuentra consciente y fuera de peligro.